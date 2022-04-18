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希腊财政状况逐步改善

本报记者  谢亚宏
2022年04月18日05:13 | 来源：人民网－人民日报
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　　希腊财政部近日宣布，希腊政府已提前还清国际货币基金组织全部贷款。分析指出，此举将为希腊节省约2.3亿欧元利息，有利于改善政府财政状况，为其他民生和经济领域提供财政支持。

　　希腊此举获得了欧盟金融机构的批准。欧洲稳定机制和欧洲金融稳定基金持有约一半希腊公共债务。根据此前协议，希腊向其他债权人提前还款后，需立即偿还一定比例的这两家机构所持债务。近日，这两家机构发表声明称，给予希腊提前还款许可。根据协议豁免机制，希腊至少在第一年无需再向这两家机构还款。

　　2009年底，希腊爆发主权债务危机，欧盟和国际货币基金组织等机构为其提供了约2800亿欧元的救助贷款。2018年，希腊退出为期8年的救助计划，重返国际金融市场。近年来希腊经济逐渐恢复增长，财政收支大幅好转，多次提前还款。

　　当前，希腊的总体债务水平仍然较高。希腊财政部数据显示，2020年底希腊政府公共债务存量高达3740亿欧元，债务水平占国内生产总值的比重超过200%，2021年降为197.1%，预计今年将降至189.6%，但在欧盟仍处于高水平。此外，希腊还处于欧洲贷方制定的支出监督计划之下，但希望在今年夏天通过各项审查，退出该计划。

　　国际社会对希腊经济增长前景表现出信心。欧洲稳定机制总裁兼欧洲金融稳定基金首席执行官雷格林表示，希腊提前还款向市场发出积极信号，这将改善希腊公共债务状况。国际评级机构惠誉表示，当前希腊经济增长强于预期，债务水平持续下降，因此将希腊经济的前景展望从“稳定”上调至“积极”。国际货币基金组织近日一份报告中指出，尽管面临一些不利影响，希腊经济将保持强劲增长势头，2022年预计将增长3.5%。

　　希腊财政部部长斯泰库拉斯表示，尽管疫情对希腊经济造成影响，但政府采取了审慎的财政政策和债务发行战略，取得了良好效果。他预计在2023年以后，希腊有望恢复基本财政盈余。


　　《 人民日报 》（ 2022年04月18日 16 版）
(责编：袁勃、牛镛)

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