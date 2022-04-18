本报记者 彭 敏

“共建‘一带一路’秉持共商共建共享原则，为各国创造发展机遇，拉美国家也显著受益。”近日，巴拿马经济学家埃迪·塔彼罗在接受本报记者采访时表示，共建“一带一路”是中国推动构建人类命运共同体理念的伟大实践。作为国际航运中心和区域航空、物流、金融枢纽，巴拿马与中国是“共建‘一带一路’的天然合作伙伴”，巴方将运用好区位优势，在加强拉中合作中发挥积极作用。

巴拿马运河是贯通太平洋和大西洋、连接南美和北美大陆的海上要道。2018年，塔彼罗发布新书《丝绸之路与巴拿马》，这是拉美首部系统研究“一带一路”的著作。在书中，塔彼罗分析了共建“一带一路”倡议的历史渊源和现实内涵，科学阐述了巴拿马等拉美国家参与共建“一带一路”合作将获得的实实在在好处。书籍出版后，获得当地各界广泛关注和主流媒体跟踪报道。

“我曾多次访问中国，每次都会惊叹所见到的发展变化。”塔彼罗说，中国经济正迈向高质量发展阶段，中国人民更加自信，中国社会更加开放。“中国共产党始终坚持以人民为中心，坚持发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享。中国民众对政府高度信任，为了国家发展团结努力奋斗。”

塔彼罗认为，中国主张“和衷共济”“合作共赢”，这是中国获得国际社会认可和尊重的主要原因之一。中国携手其他发展中国家共同应对贫困、饥饿和气候变化等人类共同面临的问题，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

“巴中合作深入人心。”塔彼罗说，巴中开展农业技术合作，增进民生福祉。疫情发生以来，中方为巴方获取医疗设备和个人防护用品提供支持，为巴贫困家庭赠送食品。“中国倡导可持续发展、坚定支持多边主义、全力推动南南合作，提出了建设新型国际关系、构建人类命运共同体等重要理念，为完善全球治理贡献了中国智慧和中国方案。”

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 03 版）

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