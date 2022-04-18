本报记者 杨 一

2022年中国—乌干达职业技能发展与创新大赛主赛区决赛，日前在位于乌干达穆科诺地区纳曼韦工业园区的工业技能培训与生产中心举行。乌方有63名选手进入决赛，他们大多是在中心接受培训的学员。

比赛由中非职业教育联盟支持，共设精密机械加工、数控加工、焊接技术、电气自动控制技术等4个竞赛项目。洛维斯就读于乌干达基扬博戈大学，这次参加焊接技术项目的角逐。她严格遵照安全生产规范要求，在四溅的火花中，干净利落地完成了每一步操作流程，最终获得一等奖。“在学校，我学了不少有关材料加工的理论知识，但涉及锻造、焊接等技术环节的实操经验几乎没有。”赛后，洛维斯说，“为了参加比赛，我每天在车间练习超过8个小时，不知用掉了多少根焊条。你看，照片中是我半天时间焊接的材料，已经堆得很高了。”洛维斯自豪地向记者展示了练习时的照片。

谈到今后的打算，洛维斯说：“掌握了基本的焊接技术，回到学校后，理论学习能更加深入，也更有针对性。”洛维斯的哥哥就在中企工作，参与了乌干达艾伯特湖油田项目开发工作。“毕业后，我也想像哥哥一样，为家乡的发展出一份力”，洛维斯对未来发展满怀憧憬。

工业技能培训与生产中心成立于2020年，由中方援建，并派遣12名中方教师在此授课，开设有五金加工、焊接、喷涂、机械加工、木材加工和PLC可编程控制技术等课程。

“这是我们培训的第二批当地学员，他们有来自乌干达工业研究院的教师、中企当地员工，也有中心附近学校的大学生，共111人，是当地技术生产青年骨干。”中国援乌职业技能与维保培训师李乐毅介绍，“在注重理论考核的基础上，我们灵活调整了今年的考核办法，以比赛代替笔试，更好激发学员们求学和钻研的热情。”

比赛结束当天，111名学员全部以优异成绩顺利结业。“从大学获得的理论不能代替实践经验。我们从中国老师这儿学到的技能非常重要。”学员塔比莎告诉记者。

为加强中乌职业教育交流合作，此次比赛还在湖北黄冈职业技术学院和四川建筑职业技术学院设立分赛区。通过视频连线形式，两国学员实现了同场竞技。“与中国职业院校同步办赛，让我们看到中国学员娴熟的操作本领，有了学习榜样，也增进了双方年轻人之间的友谊。”塔比莎说。

乌干达工业研究所工程主管、主赛区裁判长戴维·伊卢科尔表示，此次比赛进展顺利，两国学生在实践中提升了技能水平。“乌中技能培训机构间合作良好，希望两国学生的交流越来越密切。”

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 03 版）

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