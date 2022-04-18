本报记者 韩 硕

4月14日，中共中央对外联络部以视频方式举办第三届中国—中亚政党论坛，来自中亚五国20个政党领导人参会并发言。与会中亚国家政党领导人表示，中亚各党高度认同习近平新时代中国特色社会主义思想对中国的指导意义和对世界的重要借鉴意义，愿同中国共产党一道，促进双方关系实现新发展。

土库曼斯坦民主党主席谢尔达罗夫表示，古丝绸之路从中国出发，穿越中亚，成为整个世界文明发展与进步的因素。“今年是中亚五国同中国建交30周年。建交以来，我们在睦邻协作、交流互鉴科学文化知识与成果方面积累了丰富、独特的经验。”

哈萨克斯坦人民党主席叶尔特斯巴耶夫高度赞许中国共产党在成功的道路上不断前行、屡创佳绩。“中国共产党人的百年奋斗和创造性活动改变了世界，提供了在社会主义理想、社会公正、民族独立、对外开放基础上实现极其成功发展的经验。”

吉尔吉斯斯坦“同心”党主席马马塔利耶夫认为，各国政党应该学习中共党建经验，“我们的好邻居和战略伙伴中国达到了前所未有的高度，中国的政党制度是当代中国发展的坚实基础。明确政党在国家和人民面前的政治责任和义务，是重要启示”。

“本届论坛将推动政党全面合作，共同维护国际关系公认准则。”塔吉克斯坦人民民主党第一副主席阿济济表示，“塔中两国将继续扩大和深化全方位合作，继续做睦邻友好典范，保障地区安全稳定，共同构建新型国际关系。”

乌兹别克斯坦生态党副主席桑吉诺夫热忱期待在中国共产党的支持下，推进乌国内生态文明建设，“中国共产党与中国人民在推进大型环保项目方面有丰富经验，这些经验能够帮助我们解决在咸海干涸湖底造林等方面的难题。双方也可在制定生态政策、向绿色经济过渡、推广绿色科技、创新节水节能举措等领域开展全方位合作。”

与会中亚国家政党领导人坚信，中亚五国同中国30年合作的成功密码，在于始终相互尊重、睦邻友好、同舟共济、互利共赢，中国始终是中亚国家值得信任和倚重的好邻居、好伙伴、好朋友、好兄弟。“面对严峻的疫情，中国是第一个向吉尔吉斯斯坦伸出援手的国家，提供包括疫苗、防护物资在内的大量人道主义援助。”吉尔吉斯斯坦“完整吉尔吉斯斯坦”党议会党团副主席科若库洛娃说。

与会中亚国家政党领导人纷纷肯定中亚国家同中国秉持共商共建共享原则共建“一带一路”在中亚地区取得的巨大成果。哈萨克斯坦“光明道路”民主党副主席瓦西里耶夫表示，“共建‘一带一路’倡议不仅是深化哈中经贸合作的重要因素，还对整个中亚地区的经济活力产生积极影响，为地区各国乃至全球在经济、文化等领域提供了更多机遇”。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 03 版）

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