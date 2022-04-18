中国倡导各国树立共同、综合、合作、可持续的安全观，不仅为缓解乌克兰危机、推动局势转圜发挥建设性作用，也为建设一个持久和平、普遍安全的世界贡献力量

乌克兰危机的爆发，促使国际社会深入思考困扰当今世界的各类安全问题。习近平主席指出，乌克兰危机的根源在于欧洲长期积累的地区安全矛盾，治本之策是照顾有关各方的合理安全关切。中国倡导各国树立共同、综合、合作、可持续的安全观，不仅为缓解乌克兰危机、推动局势转圜发挥建设性作用，也为建设一个持久和平、普遍安全的世界贡献重要力量。

看待安全问题需要准确把握时代大势。在经济全球化深入发展的今天，全人类命运与共、安危与共，世上没有绝对安全的世外桃源。安全的内涵超越冷战时期对峙平衡的安全，超越传统意义上的军事安全和一国一域的安全，呈现出更加突出的联动性、跨国性、多样性。

新的安全形势，呼唤树立新的安全观念。习近平主席早在2014年的亚信上海峰会上就指出，要跟上时代前进步伐，就不能身体已进入21世纪，而脑袋还停留在冷战思维、零和博弈的旧时代，强调各方应该积极倡导共同、综合、合作、可持续的亚洲安全观。此后，习近平主席不断阐释和发展这一安全观，推动国际社会树立符合时代潮流的新安全观，充分展现中国致力于加强全球安全治理的真诚愿望。

共同、综合、合作、可持续的新安全观，深刻总结人类社会在安全问题上的经验教训，着眼世界长治久安，赋予全球安全治理新的丰富内涵。共同安全，就是要尊重和保障每一个国家的安全。安全问题是双向的、联动的，只顾一个国家的安全而罔顾其他国家的安全，牺牲别国安全谋求自身所谓绝对安全，不仅不可取，而且最终会贻害自己。综合安全，就是要统筹维护传统领域和非传统领域安全。面对传统安全威胁和非传统安全威胁相互交织的现实，唯有多管齐下、综合施策，才能有效应对各类安全挑战。合作安全，就是要通过对话合作促进各国和本地区安全。“吹灭别人的灯，会烧掉自己的胡子”，这是时代现实的真实写照。各国要超越你输我赢的零和思维，坚持以合作谋和平、以合作促安全。可持续安全，就是要发展和安全并重以实现持久安全。只有重视安全赤字背后的发展赤字，才能夯实安全基础，实现标本兼治。

乌克兰危机警示世人，时代发展到今天，不能再用冷战思维来构建世界和地区安全框架。为推动实现停火止战、重建和平，中国坚持劝和促谈，主张重视各国合理安全关切，支持建立均衡、有效、可持续的欧洲安全机制。中国的建设性立场，彰显中国践行正确安全观、坚持做世界和平建设者的大国担当。美国主导的北约抱持冷战思维，以损害他国安全为代价维护自身安全，以扩张军事集团谋求地区安全，是对国际安全的最大威胁。乌克兰危机启示世人，真正实现安全需要共建共享，而不是借渲染安全威胁打造封闭、排他的“小圈子”。

当前，世界既不太平也不安宁，和平与发展的时代主题面临严峻挑战。树立并践行正确的安全观，具有更加突出的现实紧迫性。中国将继续秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，携手各国加强全球安全治理、应对各类安全挑战，为建设一个持久和平、普遍安全的世界而不懈努力。

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)