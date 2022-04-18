本报记者 颜 欢 苏 航 周 輖 邹 松

1992年4月16日，中国人民解放军维和工程兵大队先遣部队一行10人抵达柬埔寨首都金边。8天后，这支由400名军事工程人员组成的中国人民解放军赴柬维和工程兵大队全部抵达柬埔寨，参加联合国柬埔寨临时权力机构的维和行动。这是中国人民解放军自1990年派出军事观察员参加维和行动以来派出的首支成建制“蓝盔部队”。

和平是人类共同愿望和崇高目标。联合国维和行动为和平而生，为和平而存，成为维护世界和平与安全的重要途径。

从首批工兵大队到首支维和运输、医疗分队，再到首支维和警卫、维和步兵营、维和直升机分队，一个个故事，记录着中国维和军人用实际行动为战乱冲突地区带去和平与希望，讲述着中国维护世界和平的勇毅担当，见证着中国为构建人类命运共同体所作的不懈努力。

“维和行动的关键因素和关键力量”

习近平主席指出，中国人民热爱和平、渴望和平，坚定不移走和平发展道路。

中国军队参加联合国维和行动，源于中华民族的和平基因，源于中国人民的天下情怀，源于人民军队的根本宗旨，源于中国的大国担当。中国积极参加联合国维和行动，是联合国第二大维和摊款国和会费国，安理会常任理事国第一大出兵国。

30年来，中国出兵规模从小到大，部队类型从单一到多样，行动目标从制止武装冲突向建设持久和平延伸，参与联合国维和行动实现历史性跨越；

30年来，一批又一批中国维和军人前赴后继、向险而行，为世界和平英勇出征、砥砺前行，先后参加25项联合国维和行动，累计派出维和官兵近5万人次，足迹遍布全球20多个国家和地区；

30年来，中国维和部队以高度的纪律性、责任心将中国追求和平的理念带往世界各地，给饱受苦难的动荡地区民众带去信心和力量，收获了笑容和友谊，赢得了国际同行的广泛赞誉。

马里地处撒哈拉沙漠南缘，长期分裂与战乱致使当地武装冲突不断。2013年以来，中国先后派出9批维和部队在马里履行维和责任，出色完成武装巡逻及警戒护卫等任务，被联马团东战区誉为“战区王牌”。

曾任第二批赴南苏丹维和步兵营军事组副组长的李红奇回忆说，在硝烟中入睡、在炮声中醒来，是维和官兵的常态，也对官兵军事素质提出了极高要求。只有高标准，才能在战时真正守护住自己和他人的生命，守卫住和平。

进入新时代，中国军队全面落实习近平主席决策部署，以服务构建人类命运共同体为目标，加大对联合国维和行动的支持和参与力度。中国“蓝盔”成为代表和平的一张靓丽“名片”，被联合国官员称赞为“维和行动的关键因素和关键力量”。

用联合国负责维和事务的副秘书长让—皮埃尔·拉克鲁瓦的话说，在维和领域，“中国的贡献值得大书特书”。

“具有良好的作风纪律和战备意识”

戴上蓝盔，更知道和平的分量。

每天清晨，南苏丹首都朱巴都会有猛士运兵车从中国营驶出，将执勤官兵送往15个观察警戒哨位。哨位外即是2个流民所，中国维和步兵营官兵24小时保卫着联合国营区，也守护着流民所7万多普通民众的和平与希望。

任务区午间气温达40摄氏度以上，地表温度接近50摄氏度。穿着厚厚的防弹衣，5个小时下来官兵们全身湿透，但他们始终保持高度警惕，以最好的状态执行任务。

每次接哨前，上士王东亮总会对着镜子检查着装、抚平臂标上的五星红旗。“国旗象征着尊严，也承载着责任。站在哨位上，我们的形象关乎中国军人的荣誉。”

今年1月28日，虎年春节来临之际，习近平主席同中部战区海外维和分队进行视频通话，强调“要忠实履行维和使命，为维护世界和平贡献更多中国力量，向世界展示中国军队良好形象”。

中国维和军人以敢打硬仗的中国作风、雷厉风行的中国速度、精益求精的中国标准，擦亮了维和的“中国名片”，彰显的正是大国的勇毅担当——

中国赴马里维和任务区的维和部队仅用10天左右时间，建设了能容纳155人居住的板房和配套生活设施；

中国维和人员始终保持着“零违纪、零遣返”的记录，成为联合国维和部队中的楷模；

中国维和医疗分队成为联合国刚果（金）稳定特派团对外展示的窗口，前后接待过50余批次的联合国考察参观团（组）和各国友军人员；

中国维和部队在黎巴嫩部署16年以来，出色完成了扫雷排爆、工程建筑与维护、医疗救助和人道主义援助等任务，创造了“零伤亡”的扫雷排爆奇迹；

…………

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所的报告称赞：“中国在维和行动中的良好形象，提高了联合国维和行动的效率，加强了维和行动的合法性。”

联合国南苏丹特派团朱巴战区司令阿提库尔·拉赫曼准将表示，中国维和步兵营一向在维和任务中表现出色。中国军人具有良好的作风纪律和战备意识，为和平事业作出重要贡献。

新任联黎部队司令拉萨罗表示，在任务区复杂多变的安全形势中，中国维和部队严抓疫情防控，确保“零感染”，同时还积极帮助友军和当地民众抗击疫情。中国维和部队为维护南黎地区和平发挥了重要作用。

“不仅带来安全，更带来温暖”

过上幸福美好生活，是各国人民的共同期盼。远赴海外的中国维和官兵用实际行动，为饱受战火摧残的人民带去了和平、点亮了希望。

积极协助开展人道主义救援——

在刚果（金）东部乌维拉地区暴发洪灾后，中国维和工兵分队临危受命，紧急加固堤坝、修复被毁桥梁，打通生命通道，有力保护当地人民安全。

在南苏丹，边境城镇耶伊爆发激烈武装冲突后，中国维和步兵营第一时间派出官兵，救出7名被围困在交火区域的联合国民事人员。

广泛参与战后重建——

在苏丹，中国维和工兵分队官兵克服重重困难，在复杂的沙漠边缘区先后为当地打井14口，有效缓解了极度贫水的达尔富尔民众饮水难题。

在黎巴嫩，中国维和官兵排除地雷和未爆物，一片片危机四伏的雷场变成了牧场，荒地变良田。

传递温暖和爱心——

在刚果（金），中国维和医疗分队与驻地布卡武市“国际儿童村”结成对子，中国维和女官兵被孩子们亲切称作“中国妈妈”，这一爱心接力棒已接续19年，在当地传为佳话。

在南苏丹，中国维和部队向当地人民传授农业技术、赠送农具菜种，并应邀到当地中学开设中国文化和汉语课程，深受学生们欢迎。

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完善维和行动体系。维和行动既要同预防外交、建设和平纵向衔接，也要同政治斡旋、推进法治、民族和解、民生改善等横向配合。中国维和官兵不仅是和平的守护人，也是友谊的传播者。以构建人类命运共同体为使命，中国维和部队与国际人道主义机构携手，积极参与难民安置、救济粮发放、难民营修建和抢险救灾等行动，为当地民众创造更好的生活条件，赢得广泛赞誉。

肯尼亚军官鲁根多说：“危难时，中国军队不仅带来安全，更带来温暖。”黎巴嫩辛尼亚村村长卡萨姆感慨：“中国维和军人对我们的帮助是全方位的，是不夹杂任何私心的，他们是和平使者的典范。”

2019年10月1日，庆祝中华人民共和国成立70周年大会在北京隆重举行，头戴蓝色贝雷帽的维和部队方队首次在国庆阅兵中接受检阅，向全世界庄严宣示中国的大国担当。

回顾中国“蓝盔”走过的不平凡历程，更加彰显中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，中国军队始终是世界和平与发展的正义力量。和平需要争取，和平需要维护。中国愿同所有爱好和平的国家携手努力，让和平与正义之光照亮世界每一个角落。

（本报北京、喀土穆、开罗、约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2022年04月18日 03 版）

(责编：袁勃、牛镛)