人民网开罗4月16日电 （记者黄培昭、沈小晓）埃及中国商会与埃及共同发展慈善协会16日在开罗联合举办“2022埃及中国商会斋月慈善活动”。据悉，此次斋月慈善活动的主题是“友谊、成长、发展”。

受新冠肺炎疫情影响，很多在埃中国企业的经营遇到了较大压力，严峻的疫情和经济形势也使今年斋月慈善活动面临诸多困难。在这种艰难的情况下，中国企业克服困难，在埃及中国商会组织和带动下，较短时间内筹集善款100万埃镑，用于抗疫药品和帮扶埃及贫困家庭、贫困儿童。

这一善举是在埃中资企业积极融入当地社会，尊重埃及宗教生活、文化习俗的体现；在推进中埃经贸合作的同时，积极回馈当地社会，彰显了中埃两国人民之间的兄弟情谊。

中国驻埃及大使廖力强在出席此次活动时指出，“通过此次斋月慈善活动，看到有这么多在埃中国企业发扬中华民族急公好义、厚施薄望的传统美德，树立好在埃华人的良好形象，以实际行动为中埃两国人民的友谊传递更多正能量。”

中国驻埃及大使廖力强，中国驻埃及大使馆经商处公使衔参赞周振成，埃及中国商会会长、中建埃及分公司总经理常伟才，埃及中国商会副会长、中石化非洲代表处总代表卫东，埃及中华总商会总经理王培中，中国西电埃及分公司负责人石晨、马驰，埃及共同发展慈善协会会长哈娜，《金字塔报》副总编塔利克以及参加捐赠的中国企业和埃及受捐方代表100多人出席了当天的慈善捐赠活动。

自2015年以来，中国企业在埃及中国商会的组织下，斋月慈善活动连续举办了7年，为埃及贫困群体踊跃捐资，奉献爱心，共捐赠斋月礼盒10000箱，帮扶了开罗地区4万个贫困家庭。

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