新华社曼谷4月16日电 专访：RCEP对增强区域发展韧性至关重要——访泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙

新华社记者王亚光 任芊

泰国商业部贸易谈判司司长奥拉蒙日前接受新华社记者采访时表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）将促进区域经济实现更为包容和可持续的疫后复苏，为增强区域发展韧性发挥重要作用。

奥拉蒙说，作为一个新的区域经济合作框架，RCEP旨在支持和促进区域经济一体化，强化区域供应链和生产网络，并促进成员国之间加强经贸合作。

奥拉蒙说：“RCEP将创造一个有利于区域贸易和投资发展的环境，提升区域内贸易便利化水平，并显著降低成员国之间的贸易和投资壁垒。”

她说，RCEP与“一带一路”打造的基础设施互联互通，将在区域内营造一个开放、透明、公平和可预期的发展环境，促进区域经济增长和繁荣发展。

奥拉蒙表示，对于泰中两国来说，RCEP生效后，成员国之间的关税减让以及产品和服务市场准入的扩大意味着企业的市场机遇将进一步拓展。另外，RCEP投资承诺开放力度大、透明度高，也势必带动更多中国企业到泰国投资建厂，推动双边经贸合作纵深发展。

她还指出，RCEP在区域内实施原产地累积规则，将促进区域供应链管理，增加区域内采购选择，为中小企业融入区域供应链创造更多机会，并降低企业的贸易和交易成本。

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