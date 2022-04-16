新华社伦敦4月15日电（国际观察）“提前退休”难返岗 就业供需失衡困扰英国经济复苏

新华社记者赵修知

英国日前公布的最新劳动力市场数据显示，新冠疫情防控限制全面放开后，英国劳动力短缺问题没有缓解，岗位空缺数量再创新高。分析人士认为，不少50岁及以上人士因新冠疫情提前离开就业市场，与复工需求叠加，加剧就业供需失衡，可能对疫情后英国经济复苏带来不利影响。

英国国家统计局数据显示，从2021年12月至2022年2月期间，从16岁到64岁之间的人群中，英国就业率保持在75.5%，失业率下降至3.8%。表面“健康”的数据之下，同期英国经济不活跃率上升0.2个百分点，升至21.4%，形势不容乐观。

经济不活跃率是指既不工作也没有在找工作的人所占比例。该季度的增长主要来自于那些因为照顾家人或者家庭而无法工作的人、退休人士，以及因长期疾病而无法工作的人。

按照统计规则，只有失业后再次寻找工作、有工作意愿的人才会被统计进失业率。所以，当失业率下降，就业率没有上升，但经济不活跃率上升，这就意味着越来越多英国人离开就业市场。

与此同时，英国就业市场需求随着疫情限制逐步放开而迅速上升，尤其那些在疫情期间大幅裁员的企业开始重新招募员工。最新数据显示，2022年1月至3月，英国岗位空缺数量再创新高，增至128.8万个。

英国就业研究所负责人托尼·威尔逊认为，中老年群体提前退休是英国劳动力短缺的主要原因。

英国普华永道会计师事务所经济学家杰克·芬尼认为，经济不活跃程度较高将成为英国就业市场的长期特征，因为在这些年龄较大的劳动者中，约60%表示未来并不考虑重返工作岗位。

分析人士指出，疫情带来的健康问题、经济不景气、再就业及技术升级难度等迫使英国中老年人“提前退休”。率先将中老年工作者裁员的企业又不愿重新招募年龄较大的求职者，再一次打击了年长者的就业意愿。大量中老年工作者永久离开就业市场，可能持续影响英国经济复苏。

英国老年生活促进中心专家埃米莉·安德鲁斯认为，这一群体提前退休不仅对个人无益，而且影响经济复苏。“在一个技能严重短缺的就业市场，我们无法承受从不断萎缩的劳动力中失去这么多熟练工人。”

英国人力资源协会劳动力市场专家乔纳森·博伊斯表示，企业应该设计适合每个人特点的工作，更加关注工作质量，并做出合理调整，帮助那些有慢性健康问题的年长者继续工作。

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