原标题：新华社连发“如此美国”系列评论，戳破“山巅之城”神话泡沫

自诩“山巅之城”的美国，“灯塔”效应早已不再……

近日，新华社连发五篇评论，以事实为依据，从信誉、规则、民主、道义、人权等多个方面，向美方发出“灵魂拷问”，系统揭批美方霸权霸凌霸道本质，无情戳破“美国神话”的肥皂泡。

1

如此美国，何谈信誉？

“我们撒谎、我们欺骗、我们偷窃……这才是美国不断探索进取的荣耀。”中情局局长出身的美国前国务卿蓬佩奥的这句“名言”，用来概括美国政客的言而无信、出尔反尔，再合适不过。

曾几何时，“山姆大叔”被视为美国诚实可靠的品性形象，美利坚模式也被不少国家奉为圭臬。但近些年来，人们越来越发现，在美国漂亮的“皇帝新衣”之下，竟藏着那么多撒谎、欺骗、抹黑、胁迫和对抗。美国，这个系统培养出大批谎言制造者、传播者的国家，正一步步沦为“谎言帝国”。正如《纽约时报》所言，“美国已经失去信誉”。

从将一管白色粉末当作伊拉克拥有大规模杀伤性武器的证据，到资助“白头盔”组织捏造叙利亚拥有化武的证据；从收买媒体人操纵舆论、资助非政府组织炮制“黑证”污蔑他国，到滥用话语霸权干涉别国内政、满世界提供“黑金”煽动政变……在“美式荣耀”的“激励”下，“山姆大叔”一言不合就设陷阱、带节奏、搞恫吓、举大棒，自以为可以蒙骗世界、为所欲为，殊不知早已失信于国际社会。2020年，由《美国新闻与世界报道》、BAV咨询公司和宾夕法尼亚大学沃顿商学院共同进行的“最佳国家”评比显示，世界对美国的信任度自2016年下降了50%，降幅居世界首位。

美国的信用透支不仅源于其“谎言外交”的败露，还源于充斥其国内的谎言和欺骗。在这个被党争撕裂的国家，政敌间相互欺诈打压，为捞取政治利益浑水摸鱼蒙蔽普通民众、牺牲民众的利益已是家常便饭。从口惠而实不至的选举承诺，到“棱镜门”大规模监听，再到充斥偏见、虚假信息和政治斗争的媒体报道……美国民众的失望和不满不断累积，对政府的信任不断丧失。全球知名公关咨询公司爱德曼发布的2022年全球信任度调查报告显示，美国民众对政府的信任度仅为39%，接近1958年以来历史低点。

美国政客失信的根源在于其对公理的轻慢、对信义的漠视，企图通过混淆视听达到短期的、不可告人的政治目的。人无信不立，国无信必孤。美国总统林肯说过，“你可能在某个时刻欺骗所有人，也可能在所有时刻欺骗某些人，但不可能在所有时刻欺骗所有人。”若美国继续自欺欺人、掩耳盗铃，最终只会将自己变成孤家寡人，被国际社会、被历史抛弃。（记者温馨）

2

如此美国，何谈规则？

最喜欢拿“规则”说事儿，却又最不把规则当回事儿，美国就是这样“双标”和虚伪。

近日，美国国务院发言人声称，在俄乌冲突中“大国不能欺负小国”的国际秩序基本规则遭到破坏。站在“道义制高点”上指责他国时，美方似乎全然忘记自己的所作所为——

2003年，在没有联合国安理会授权的情况下，以“清除大规模杀伤性武器”为名对伊拉克发起攻击，造成数十万人伤亡，100多万人无家可归；2020年，悍然出动无人机，“定点清除”伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼；绕开安理会集体安全机制不顾联合国大会连续多年通过决议要求其终止对古巴的经济、商业和金融封锁，依然滥施单边制裁。

还有入侵巴拿马、伙同北约轰炸南联盟、军事干预利比亚……这个世界上，还有谁比美方更“懂”以大欺小吗？有谁比美国更“善于”破坏规则吗？

合则用、不合则弃，这就是美国对待国际规则的态度。不管这个规则由谁制定、是否得到绝大多数国家的认可和遵循，以及美方自身作过怎样的承诺、应承担何种义务，只要不利于维护美国的全球霸权，都可以肆意践踏、抛弃。

仅上一届美国政府执政期间，美方退出的国际条约和国际组织就包括跨太平洋伙伴关系协定、《巴黎协定》、全球移民契约、伊朗核问题全面协议、《中导条约》、《开放天空条约》、联合国人权理事会、联合国教科文组织、世卫组织等等。新一届美国政府上任后，又从实用主义出发不断“入群”，如此出尔反尔、反复横跳，完全把国际规则当儿戏，把国际舞台当游乐场。在美国政客眼中，哪里还有什么规则可言？

与此同时，美方还企图把自己的“家法帮规”包装成国际规则，用“美国规则”取代以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际法规则，从而打压别国、谋取私利。

美方可以违反国际法，动用恐怖主义手段在主权国家搞“定点清除”；可以在世界各地杀害数十万无辜民众；可以搞“小圈子”“集团政治”，复活冷战幽灵……这些在世人眼中非法和残暴的行径，美国均以维护“基于规则的国际秩序”来粉饰。而对其他国家的正常合理发展，美方又常常以“基于规则的国际秩序”为借口，仅凭自身国内法，对其搞“长臂管辖”，施加各种单边制裁。

正如中国外交部发言人所言，美方所作所为“完美地”展示了什么是虚伪，什么是霸道，什么是双重标准。美国已经成为世界和平的最大不稳定因素，以及法治和秩序的最大威胁。

世界需要规则，但国际规则只能由联合国193个会员国共同制定，不能由个别国家和国家集团来决定；国际规则也应该由联合国193个会员国共同遵守，没有也不应该有例外。美方肆意破坏国际规则的斑斑劣迹，让其早已没有资格再奢谈“规则”了。（记者朱超）

3

如此美国，何谈民主？

1863年，时任美国总统亚伯拉罕·林肯在葛底斯堡演说中表达了“民有、民治、民享的政府永世长存”的期望。当时的人们或许不曾想到，如今的美国已经与林肯的期望背道而驰、相行渐远到如此地步了。

从被曝两党候选人在2020年选举周期内广告花费高达140亿美元，到国会山骚乱扯下美式民主最后一块“遮羞布”；从在多国强推所谓“民主”造成人道悲剧，到举办所谓“领导人民主峰会”在国际社会挑动分裂对抗……如此美国，还有什么资格标榜民主？这座熄灭了的所谓“灯塔”又能拿什么照亮他国？

评判一国是否民主，关键是看其是否真正做到了人民当家作主。恰恰在美国，人民不是主人，金钱和权力才是；人民的权益不重要，政客的利益才重要。

长期以来，美式民主已经沦为利益输送游戏，政治献金等几乎成了“合法的贿赂”；多数民众参与政治的权利实质上被剥夺、少数人俘获权力并决定票选结果的情况越来越严重；政治极化、两党对立正在成为美国的新标签，“我是美国人”逐渐被“我是共和党人”“我是民主党人”替代，“否决政治”甚至让国家运行陷入困境。

美式民主的鼓吹者时常为美国推行普选制而骄傲不已，然而2021年初国会山的枪声与闹剧宣告着美式民主的崩塌。美式民主制度的三大基石被动摇，让世人看到，在美国，所谓“民主”并不民主，所谓“自由”并不自由，所谓“法治”并不法治。

美式民主早已沦为政客们追逐私利、粉饰太平的借口和面具！对此，美国民众显然失望透顶。昆尼皮亚克大学2022年1月民调结果显示，58%的受调查者认为，美国民主制度有崩溃危险。

这边美国政客们的脚已经深陷国内虚假民主的泥潭中拔不出来，那边手却还不老实地在世界范围内对他国政治制度指指点点，借民主之名行霸权霸道霸凌之实，破坏国际秩序和国际关系基本准则，为世界带去痛苦和灾难。

历史上，美国借“推广民主”之名在拉美推行“新门罗主义”，在欧亚地区煽动“颜色革命”，在西亚北非国家遥控“阿拉伯之春”，给多国带来混乱和灾难，严重损害世界和平稳定；如今，美国打着“民主”旗号在国际上划分阵营、制造分裂，对多国实施非法单边制裁与“长臂管辖”，严重损害他国主权安全和国计民生，大肆破坏国际关系民主化。多么讽刺！

美国政客们这些披着“民主”外衣的心思根本就无法蒙蔽世人：2021年5月，德国民调机构拉塔纳和由北约前秘书长、丹麦前首相拉斯穆森创建的民主国家联盟基金会，在53个国家对5万多人进行的“2021年民主认知指数”调查结果显示，44%的受访者担心美国对本国民主构成威胁。

事实证明，美式民主早已成为无源之水、无本之木。美国哪还有“山巅之城”的样子，不如趁早改叫“民主洼地”为好！（记者孙楠）

4

如此美国，何谈道义？

决定把扣押的数十亿美元阿富汗资产用于“赔偿”“9·11”恐怖袭击事件受害者；不断给俄乌冲突火上浇油，让本国军工复合体趁机大发战争财……美国某些政客在国际问题上的种种作为不断拉低道德底线，刷新国际社会对美的认知。

将历史的镜头再拉远一点会看得更清楚：从入侵伊拉克到出兵阿富汗，从动辄对他国实施非法单边制裁到公然破坏国际抗疫合作……一向善于美化自身“正义”形象的美国一次次在事实的照妖镜前现了原形。人们不禁要问：这样的美国，还有何颜面在国际上大谈道义？

相互尊重、和平共处、互不干涉内政等是国际关系基本准则，早已成为国际社会多数成员认可和信守的交往原则。然而，在对外交往中，美国却常常不管不顾地把谋取一己私利建立在损害别国正当利益之上，把“美国优先”政策演绎得淋漓尽致，说到底是唯我独尊的惯性使然，是霸权主义的强盗逻辑作祟。只要能让美国巩固全球头号强国“宝座”、能让那些美方政客捞取更多政治资本，哪还管什么其他国家的主权、安全和发展利益？

国际社会了解得越多，就越能看清美国华丽的道德外袍下竟爬了那么多虱子。美国在国际交往中的极端实用主义不仅令人生厌，也与其处心积虑打造的“道德灯塔”形象大相径庭。目光短浅、自私狭隘，最终只会把美国本就广受质疑的“道义家底”败个精光，让美国假道义、真霸凌的丑陋面目更加暴露无遗。

有美国学者一针见血地指出，美国的政策是“打着‘理想’旗号的变相帝国主义”“是用道德高尚的辞藻对损人利己的行为进行解释”；英国《卫报》也曾发表文章，用“丑陋”“虚伪”“残忍”等字眼描述美国在国际上恃强凌弱的行径……搞唯我独尊，到处推行霸权主义，无疑是逆历史潮流而动，终将被国际社会唾弃。（记者王宾）

5

如此美国，何谈人权？

新冠肺炎确诊和死亡病例居各国之首，一年间枪击事件致超4.4万人丧生，少数族裔面临日趋严重的歧视和暴力攻击……这是世界唯一超级大国美国的真实情况。

国务院新闻办2月28日发布的《2021年美国侵犯人权报告》显示，过去一年，劣迹斑斑的美国人权状况进一步恶化。不仅美国国内上演着种种人权悲剧，全球多地也因为美国单边主义行径而发生新的人道灾难。

被众多国家谴责为“世界人权事业最大的破坏者”，如此美国，还有何资格和颜面在国际社会大谈“人权”？

新冠肺炎疫情延宕反复至今，在真实而凶猛的威胁面前，人们愈发意识到，最大的人权莫过于健康、平安活着的权利和自由。然而，自新冠肺炎疫情在美国暴发以来，疫情防控始终被高度政治化，成为共和党和民主党相互攻讦、否决、对抗的工具和筹码，而民众的生命健康却未得到应有的重视。正因为如此，美国作为全球医疗系统最发达的国家，其累计新冠肺炎确诊病例和累计死亡人数均居世界之首。

连本国人民的生命健康都如此漠视，无怪乎美国对外更加赤裸裸地奉行“利益至上”。截留他国抗疫物资、大搞“疫苗民族主义”、人为制造“免疫鸿沟”，美方严重损害国际抗疫合作的冷血行径，让一些国家对其残存的幻想彻底破灭，也让世界逐渐认清美方政客打着“人权”幌子，为自己谋取私利的本质。

美方在人权领域的双重标准举世闻名。一方面经常毫无依据地指责别国任意拘押、强迫劳动，另一方面却对本国监狱里司空见惯的虐待、压榨囚犯问题绝口不提。包括关塔那摩监狱在内的美国在全球各地的“黑狱”，未经审判就将人任意拘押并施加酷刑，更是成为美式践踏法治、侵犯人权的经典符号。

联合国人权理事会委派的人权问题独立专家组今年1月发表声明，敦促美国关闭关塔那摩监狱，结束“肆意侵犯人权的丑陋一页”。然而，连同此前国际社会多次强烈和明确的谴责一道，都被美方选择性忽视了。这座“关不掉”的“人间炼狱”，无疑是对美国政客标榜“人权”的巨大反讽。

美方动辄对他国施压、干涉他国内政，给相关国家造成巨大的人权灾难。据统计，美国近20年发动的所谓“反恐”战争已经夺去超过92.9万人的生命。美国在阿富汗20年的军事行动，累计造成包括3万多平民在内的17.4万人死亡，受伤人数超过6万。持续的战争与动荡导致阿富汗近三分之一人口沦为难民，350万阿富汗人因冲突而流离失所。

在一些国家面临新冠肺炎疫情挑战的时候，美国却不管不顾，频频实施和升级制裁，其落井下石的手段不仅有悖国际公义，更加剧了这些国家的人道危机，给全球协作抗疫的努力设置了障碍。

就是这样一个美国，还整天在国际上以“保护人权”为名，叫嚣着打压这个、制裁那个，这样的把戏注定失败。（记者朱超、孙楠）

监制：车玉明

策划：刘华、王宇、孙闻

记者：朱超、孙楠、王宾、温馨

编辑：郭小兰、聂焱

新华社国内部出品

(责编：崔译戈、杨牧)