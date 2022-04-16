新华社北京4月15日电 全国人大常委会委员长栗战书15日在北京人民大会堂以视频方式同俄罗斯联邦委员会主席马特维延科举行会谈。

4月15日，全国人大常委会委员长栗战书在北京人民大会堂以视频方式同俄罗斯联邦委员会主席马特维延科举行会谈。新华社记者 岳月伟 摄

栗战书说，在习近平主席和普京总统擘画引领下，中俄始终坚持“四个相互坚定支持”共识，有力支持彼此维护主权、安全、发展利益，始终坚持本着“世代友好、合作共赢”精神发展两国全方位互利合作，始终坚持以公平正义为理念引领全球治理体系改革，不断巩固和发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系。基于不结盟、不对抗、不针对第三方原则的中俄关系成熟、坚韧、稳定，具有强大的内生动力和独立价值。

栗战书指出，中俄立法机构交往要把落实两国元首共识作为首要任务，结合各自国内发展和双边合作需要，从立法机构角度推动落实《中俄睦邻友好合作条约》，推动双边关系发展。一是充分发挥两国立法机构合作委员会的重要平台作用，提升机制化交流水平，夯实两国合作的法律基础，维护两国政治安全，推动各领域务实合作。二是继续开展各对口委员会、友好小组、人大代表和议员之间的交往，推动更多青年代表和议员参加到中俄友好事业中来。三是加强治国理政经验交流，支持对方探索实践符合本国国情的发展道路，坚定实践符合本国国情的民主制度。四是不断丰富地方合作的内涵，继续办好立法机构地方合作交流等活动。五是密切在多边领域的协作，坚定支持真正的多边主义和经济全球化，共同维护以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

马特维延科说，在两国元首的战略引领下，俄中新时代全面战略协作伙伴关系不断发展。祝贺中国成功举办北京冬奥会和冬残奥会。俄联邦委员会愿深化同中国全国人大的合作，进一步发挥俄中立法机构定期交流机制作用，为促进两国在经济、环保、地方、青年、体育等各领域务实合作，增进人民友谊作出积极贡献。

会谈后，栗战书接受俄方授予俄罗斯“友谊勋章”。

全国人大常委会副委员长曹建明参加上述活动。

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