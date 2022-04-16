□ 高 乔

俄乌冲突爆发以来，美国持续向乌克兰进行武器输送，运用经济制裁、操纵舆论等手段加剧俄乌对抗，对战争“拱火”“浇油”。美国这台“战争机器”再度轰隆作响，军工复合体等利益集团在乱中牟利，赚得钵满盆满。美国为一己私利挑起战争，其他国家乃至全世界却要承担恶果。

据不完全统计，从二战结束到2001年，世界上153个地区发生了248次武装冲突，其中美国发起的就有201场，约占81%。战争带来的生灵涂炭俯拾皆是：朝鲜战争导致300多万名平民死亡，另有300多万人成为难民；越南战争是二战后持续时间最长、最为残酷的一场战争，多达200万名平民在战争中死亡，战争在越南留下的35万吨可爆炸炸弹和地雷，至今仍在不断夺走越南人民的健康甚至生命；海湾战争、科索沃战争、阿富汗战争、叙利亚战争……美国不断寻找和制造借口，在世界各地引发战火。战争直接导致的人员伤亡、设施破坏、生产停滞，给当事国带来严重人道主义灾难。战争遗留的社会动荡、经济凋敝、生态破坏、难民危机等问题，则让当事国陷入长期发展迟滞的泥淖。美国的战争机器碾过哪块土地，哪里的国家和民众就要背负长久的苦难。

长期以来，美国发动的战争大多是单边主义行动。对国际多边机制和所谓盟友伙伴，美国一直持“合则用、不合则弃”的态度。操纵联合国安理会、组成所谓“联合国军”发起朝鲜战争的是美国；未获联合国安理会授权、不顾欧洲众多盟友反对打响伊拉克战争、科索沃战争的也是美国。近来，美国不断加强与盟友伙伴的军事合作，在欧洲地区加强北约集体防御能力、要求各成员国增加军费开支；在亚太地区强化“五眼联盟”、兜售“四边机制”、拼凑“三边安全伙伴关系”、收紧双边军事同盟……美国不断渲染紧张氛围，打造军事集团“小圈子”。美国的种种操弄不仅增加盟友伙伴的经济负担、拖累相关国家的经济复苏进程，也加剧国际社会的阵营对抗和军备竞赛态势，更对当前的国际安全体系和全球治理体系造成冲击。

世界各国苦战争久矣！但是，美国却毫无收敛之意。美国著名学者汤姆·恩格尔哈特曾撰文指出，截至目前，美国在世界各地拥有750个军事基地，海外驻军近20万人。目前，美国向近百个国家提供武器，控制着全球39%的武器市场。美国战争机器的触角伸向世界各地，对世界和平与稳定构成严重威胁。嗜战成瘾的美国，已成为国际秩序的最大破坏者、全球安全的最大威胁者。

当前，全球正共同面临世纪疫情和百年变局交织叠加的艰难时刻，世界各国对和平发展、合作共赢的期盼更加迫切，国际社会反对霸权和战争的呼声更加强烈。美国肆意发动战争、制造地区冲突，这些劣迹斑斑的“战争账”，不能由其他国家埋单！

(责编：胡永秋、杨光宇)