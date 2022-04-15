人民网北京4月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持15日记者会。记者会实录如下：

路透社记者：美国共和党参议员格雷厄姆今天在台湾会见蔡英文时称，美国将开始让中国为其在全球的所作所为付出更大代价，包括对台湾人民及台经济的持续网络攻击。中方对此有何回应？

赵立坚：我昨天已经就美国国会议员团访台阐明了中方的严正立场。中方坚决反对任何形式的美台官方往来。美国国会议员应该遵守美国政府奉行的一个中国政策，恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方交往。他们更不应该发表不负责任的言论。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。我相信大家已经注意到中国人民解放军东部战区已经发布了相关声明。中国军队有关行动就是对近期美国包括国会议员团访台等消极行动的反制。

塔斯社记者：第一个问题是，日前，俄科学院院长谢尔盖耶夫说，中国科学院暂停与俄罗斯合作，请问这是真的吗？外交部对中俄在这些领域人文交流合作如何评价？第二个问题是关于台湾的。昨天美国白宫国家安全顾问沙利文称，美国政策是采取一切可能措施确保大陆侵台不会发生。他这种说法是否是干涉中国内政的表态？而且美国联邦参议员格雷厄姆等人4月14日窜访中国台湾地区。这是否违背一国两制原则？外交部对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的第一个问题，据我们了解，当前中俄科技合作交流活动均正常推进，双方将继续秉持世代友好、合作共赢理念，务实推进相关合作。

科技合作是中俄务实合作的重要组成部分，近年来一直保持良好态势。2020-2021年双方成功举行科技创新年，创造性实施千余项合作交流活动，取得一系列丰硕成果，奠定今后合作的新起点，再次证明两国科技合作潜力巨大、前景广阔。

关于你提到的第二个问题，世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。当前台海局势面临新一轮紧张，其根源是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”。美台相互勾连，个别人蓄意将台湾和乌克兰这两个有着本质区别的问题相提并论，企图混淆视听，趁乱渔利。这种玩火行径才是对两岸现状的改变。

台湾问题是中国内战遗留问题。中国必须统一，也必然统一。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但保留采取一切必要措施的选项。我们针对的是外部势力干涉和极少数“台独”分裂分子及其分裂活动。

美方单方面炮制的所谓“与台湾关系法”与中美三个联合公报原则和国际关系基本准则背道而驰，中方从一开始就坚决反对。美方无权将国内法凌驾于国际法之上，更不得借此干涉中国内政。在台湾问题上，美方应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报规定，而不是什么所谓的“与台湾关系法”。

美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定。美方应停止美台官方往来和军事联系，停止售台武器，以实际行动落实不支持“台独”的承诺。

关于你提到的美国参议员代表团访台的事情，刚才我已经做了回应。这明显是违反一个中国原则和中美三个联合公报的规定。

半岛电视台记者：从昨天到今天，以色列肆意在约旦河西案和东耶路撒冷抓捕和攻击巴勒斯坦人，在西岸共有5名巴勒斯坦人被以军枪杀，年龄最小的只有14岁。请问中方对以色列这种侵略屠杀行为有何表态？目前正是穆斯林最神圣的斋月，以色列像去年一样，选在这个时间对巴勒斯坦人进行挑衅式攻击。中方是否准备发挥符合中国国际地位的作用？

赵立坚：中方对近来巴以冲突加剧、造成平民伤亡十分关注和忧虑。我们希望有关各方保持冷静和克制，避免巴以局势继续激化甚至失控。

中方一直为解决巴勒斯坦问题发挥建设性作用。去年，王毅国务委员提出落实“两国方案”三点思路。下阶段，中方将同国际社会一道，继续为推动解决巴勒斯坦问题、实现“两国方案”作出不懈努力。

澎湃新闻记者：据报道，近日，日本前首相安倍晋三在美国报纸上发表文章，将台湾与乌克兰相提并论，称美方应明确承诺“协防台湾”。中方对此有何评论？

赵立坚：日本个别政客接二连三在台湾问题上大放厥词，妄议中国内政，挑动大国对抗，居心叵测。中方对此坚决反对。

台湾是中国领土不可分割的一部分。台湾问题完全是中国内政，与乌克兰问题有着本质的区别，可以说没有任何可比性。日本曾对台湾殖民统治长达半个世纪，犯下了罄竹难书的罪行，对中国人民负有严重历史罪责。日方有关政客在台湾问题上尤其应该谨言慎行，避免向“台独”势力发出错误信号。

《澳门月刊》记者：14日美国中央情报局局长伯恩斯发表讲话称，中国是不乏雄心和能力的强大竞争对手，有意取代美国成为印太地区超级大国。中方对此有何评论？

赵立坚：美方在乌克兰危机中一再散布虚假消息，对中国大肆抹黑，对中俄关系挑拨离间，目的是要转嫁矛盾，挑动对抗，借机渔利。美方还是应该多反思反思自身对乌克兰危机发生和不断升级的责任。我想强调的是，中国的发展只是想让中国人民过上更好的日子。我们对挑战谁、取代谁并不感兴趣。长期以来，美方炮制了太多的“中国威胁论”，给中国泼了太多的脏水。但谎言说一千遍也还是谎言。世人对中国的和平发展和为世界所作的贡献自有公论。美方个别官员应该摒弃冷战思维，客观看待中国发展，停止造谣生事，停止挑拨中国同别国正常的国家关系，多做些有利于中美关系发展的事。

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今天是第七个全民国家安全教育日。2015年7月颁布实施的《国家安全法》以法律的形式确立了总体国家安全观的指导地位，设立每年4月15日为全民国家安全教育日，组织开展形式多样的国家安全教育活动。总体国家安全观为国家安全工作提供了根本遵循。增强忧患意识、做到居安思危，统筹发展和安全两件大事、坚持科学统筹等国家安全理念日益成为全社会的共识。

当今世界，各国相互依存，经济全球化是时代潮流。各国不可能闭门搞建设，也不可能闭门谋安全。习近平总书记提出总体国家安全观，倡导构建人类命运共同体，强调自身安全和共同安全相统一，体现的是大国的责任担当，表达的是中国人民的真诚意愿。多年来，中方积极倡导共同、综合、合作、可持续的全球安全观，这反映了世界爱好和平人民的共同心声。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。我们将坚持真正的多边主义，积极践行全球安全观，与各国一道，推动建设一个持久和平、普遍安全的世界。

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