人民网北京4月14日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持14日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：我们注意到全美城市联盟12号发布关于非洲裔美国人状况的年度系列报告。其中提到非洲裔美国人的政治参与权受到极大的限制。仅在2021年，全美就有20个州重新划分国会选区地图，新的选区地图“剥夺了非洲裔美国人和其他有色人种社区的投票权”。同时，多州通过立法使非洲裔美国人及其他少数族裔选民更难参与投票。中方对此有何评论？

赵立坚：我也注意到这份报告。这份报告指出，非裔美国人只享有“白人73.9%的平等对待”，在财富、健康、教育、司法公正和政治参与方面都远远落后于白人。这再次暴露出美国内长期存在的系统性种族歧视问题，反映出种族歧视已经渗透进社会生活的各个方面。

理想很丰满，现实很骨感。美国向来标榜“开放”“包容”，鼓吹人人得享不可剥夺的生存、自由和追求幸福的权利，人人都能追逐和实现“美国梦”。59年前，马丁·路德·金发表了《我有一个梦想》的演讲。他说，美国只是给黑人开了一张空白支票，在支票上盖上“资金不足”的戳子，便退了回来。半个多世纪过去了，这种状况依然如故。非裔美国人仍然在争取同白人平等权利的漫漫长路上艰难求索。

非裔美国人的遭遇也是美国其他少数族裔所面临的共同问题。在差别待遇、暴力执法等系统性种族歧视的阴影下，少数族裔不得不生活在不安、不公和恐惧之中，他们中的许多人等来的不是梦圆美国，而是梦碎美国、魂断美国。

美国政府应该切实正视自身人权问题，切实保障包括非裔在内的少数族裔的平等合法权利，把标榜鼓吹的“人权”“平等”变为现实，让全体美国人民看得见、摸得着、感受到。

《中国日报》记者：据报道，俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃表示，关于俄方使用化学武器的传闻没有根据，目的是转移国际社会对乌克兰生物实验室问题的注意力。中方对此有何评论？

赵立坚：我注意到她的有关表态。确实，美国对生物军事活动问题迄今没有作出令人信服的解释。通过磋商、合作解决关切，本身就是《禁止生物武器公约》的要求，美方没有权利避而不谈。

美方迄今的表态有很多模糊不清甚至自相矛盾的地方，进一步加大了国际社会的疑虑。例如，美国在全球的生物合作设施到底有多少？美方根据美乌协议到底运走了多少生物样本，用途是什么？协议规定乌方不得公开的敏感信息到底是什么？美方是否在境外开展了美国内禁止的危险研究？

不仅如此，美国一方面以存约国的身份纪念《禁止生物武器公约》开放签署50周年，大谈要加强公约机制，另一方面在本周闭幕的公约会议上，继续无视国际社会的呼吁。美方为什么独家反对重启旨在建立《禁止生物武器公约》核查机制的多边谈判？美国这样的表现如何能取信国际社会？如何能恢复国际社会对美国遵约的信心？

作为《禁止生物武器公约》存约国之一，美国在遵约方面理应作出表率，而不能成为例外。我们再次敦促美方对其生物军事活动作出全面、具体的澄清，并停止独家反对建立多边核查机制。

湖北广播电视台记者：近期美国一些媒体在报道乌克兰危机和因此产生的难民问题时，经常出现疑似种族主义言论，比如“这些不是来自叙利亚的难民，他们是基督徒，他们是白人”。发言人对此有何评论？

赵立坚：我也注意到了这些言论，有关言论已引发相关国家和地区人民的强烈不满。联合国难民署发言人强调，无论流离失所者来自乌克兰，抑或阿富汗、叙利亚，“我们必须记住，他们都是人”。世卫组织总干事谭德塞也表示，世界未能同等关注黑人和白人生命。相较乌克兰危机，埃塞俄比亚、也门、阿富汗和叙利亚等地持续的危机仅受到全球很少的关注。

我想强调的是，人类只有肤色语言之别，绝无高低优劣之分。任何人的生命都应获得相同的关注和尊重。以自我设定的标准将不同种族分出“文明等级”，有选择地展现所谓同情，这是典型的种族歧视和双重标准，再次暴露出某些国家根深蒂固的“白人至上主义”和“文明优越论”。

我还想强调的是，乌克兰问题的历史经纬十分清楚。而当我们对冷战后30多年来南联盟、阿富汗、伊拉克、叙利亚等遭遇的人道主义灾难追根溯源，就不难发现搅乱地区局势、煽动对立对抗、酿成人间悲剧的罪魁祸手与乌克兰问题的始作俑者高度同源。自认为是“民主灯塔”“人权样板”的国家，理应摒弃傲慢与偏见，停止打着正义的幌子破坏他国及世界的和平安宁，真正为人类文明作出贡献。否则，他们只能在国际社会面前不断减损自身信誉和形象。

《澳门月刊》记者：第一个问题，昨天你就纽约枪击事件发表了评论，表示当时暂未收到中国公民伤亡的报告。有何最新进展？第二个问题，美国海军陆战队司令警告中所安全合作协议“好得不太真实”。中方对此有何评论？

赵立坚：关于你提的第一个问题，根据中国驻纽约总领馆最新了解到的情况，有一名中国公民在纽约市地铁枪击案中受伤。总领馆已第一时间联系伤者家属提供协助。目前伤者在医院接受治疗，情况稳定。

外交部及驻纽约总领馆将继续密切跟踪涉中国公民有关情况，及时提供领事保护与协助。

关于你提的第二个问题，首先我想纠正这位美军司令犯的一个事实性错误，中国和所罗门群岛开展安全领域合作，包括商签安全协议，是以尊重所方意愿和实际需求为前提，建立在平等协商的基础之上。中国同所罗门群岛等太平洋岛国开展合作，从来坚持大小国家一律平等，从不附加任何政治条件，也从不强加于人。

中国同岛国合作好不好，岛国人民最有发言权。美方上述言论暴露了一些人无视岛国对外合作多元化的需求，对岛国居高临下、颐指气使。有关方面应该停止发表不负责任的言论，多做有利于南太地区和平、稳定和发展的事。

新华社记者：据报道，巴基斯坦新任总理夏巴兹日前会见中国驻巴临时代办时表示，巴基斯坦新政府高度重视发展对华关系，愿进一步加强两国合作，以更大魄力更高效率推动中巴经济走廊建设。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏夏巴兹总理有关表态。中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴，是名副其实的“铁杆”兄弟。中方将一如既往将巴基斯坦置于周边外交优先方向，坚定支持巴实现富强振兴。我们愿同巴基斯坦新政府一道，密切各层级交往，充实拓展务实合作，以高标准、可持续、惠民生为目标建设中巴经济走廊，加快构建新时代更加紧密的中巴命运共同体，更好的造福两国和两国人民。

香港电台记者：美国财政部长耶伦敦促中国采取行动结束俄罗斯在乌克兰的军事行动，否则可能会影响中国国际地位。中方对此有何回应？

赵立坚：中方在乌克兰问题上始终秉持客观公正立场。我们支持对话谈判，积极向乌克兰和其他受影响的国家提供人道主义援助，为缓和局势、化解危机、重建和平付出大量努力。

中方一贯坚持各国主权和领土完整都应当得到尊重和维护，认为处理国际关系不应有双重标准。乌克兰的主权、安全应当得到维护，俄罗斯的合理安全关切同样应当受到尊重。欧洲的和平、稳定值得捍卫，其他国家的和平、稳定同样值得守护。我们坚决反对任何对中方立场的歪曲抹黑。

中方在乌克兰问题上发挥的是建设性作用。我们主持的是公道，谋求的是和平，着眼的是长远。中方的立场同大多数国家的立场和愿望是一致的。我们反对针对中方的无端指责和猜忌，更不接受任何施压与胁迫。时间终将证明，中方的主张是站在历史正确的一边。

法新社记者：被关押在沙特的一名维吾尔族女子对法新社表示，她担心被遣返回中国。你是否掌握该案具体情况？

赵立坚：这是法新社自己的报道吧？我没有听说这样的事情。

《澳门月刊》记者：据报道，美国参议院外委会主席、民主党参议员梅南德斯和共和党参议员格雷厄姆14日率团访台，将会晤蔡英文。中方对此有何评论？

赵立坚：中方坚决反对任何形式的美台官方往来。美国国会议员应该遵守美国政府奉行的一个中国政策。美方应该恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止美台官方交往，不要在危险的道路上越走越远。中方将继续采取有力措施，坚决维护国家主权和领土完整。

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