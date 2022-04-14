江宁

多年以后，当人们回溯历史，厘清俄乌冲突的是非曲直，将有助于人们破除对美西方叙事的若干迷思。

一个极具讽刺意味的细节是，身为俄乌冲突的始作俑者，美西方居然祭起“道义”的大旗，向始终坚守道义、致力劝和促谈的中国发难。如果将来评比21世纪国际舞台最荒谬、最无耻的一幕，这番操作至少稳获“提名奖”。

长期以来，为了围堵俄罗斯，美国推动北约五轮东扩，而且在俄周边大搞“颜色革命”，持续不断地为推动地区局势紧张煽风点火。就连美国自己的战略界“大佬”都曾发出警示，把北约持续东扩定义为“美国政策中最致命的错误”，将产生一系列后果。美国前国务卿基辛格也曾公开提醒乌克兰，不应该成为一方反对另一方的“前哨”，而应该成为连结东西方的“桥梁”。

但是，美国政客显然没有兴趣听取这些警示，反而肆意朝着相反的方向狂奔，最终点燃了俄乌冲突的战火。当俄乌双方都展现出争取和平的意愿、并展开一次次谈判时，美国等西方国家一方面对俄新增制裁5000多项，另一方面又向乌克兰输送大量军火。在最需要抽薪止沸的时候，美西方反而热火烹油，双向挤压，用心“良苦”。

更令人大跌眼镜的是，这帮“战争贩子”居然还要摆出一副“道义凛然”的做派，咄咄逼人地用“不谴责俄罗斯就是纵容战争”来对中国进行道德绑架，甚至诬称中国“坐山观虎斗”，构陷中国“将在俄乌冲突中成为赢家”。

满嘴道义，全是生意。从“点火”到“拱火”，从“火上浇油”再到“趁火打劫”，美国裹挟着西方盟友在俄乌冲突中来回横跳，除了冷战思维作祟、地缘政治考量之外，深层原因就在于美国早被“军工复合体”这个怪兽绑架。

今日美国的军工复合体，是一个囊括军方、军火商、议员、国防科研机构、智库和舆论界的庞大产业链。他们各司其职，通力配合，有的卖力捏造“假想敌”，有的负责发动战争，有的主攻武器产销。美国由此形成了一个“邪恶怪圈”——军工巨头为政客捐款，助其通过“旋转门”进入政界，以便将对外政策往战争方向推，充当军火商们的“白手套”；军政高官卸任后，则去军工企业任高管、当说客，鼓动过去的同僚们发动战争，以便让自己的“期权”尽快变现。

于是，军费不断增长，军工承包商获得源源不断的订单，政治献金不断从军工巨头流向好战政客，政客不断鼓噪推动军费进一步增长。

不断扩大产品销路的需要，驱使军工复合体窥伺着全球各地。它必须到处落户，到处开发，到处建立联系。“邪恶怪圈”就像一个停不下来的机器，只要这个链条上的任何一个环节卡壳，就会因“资金链”断裂而崩盘。战争，更多的战争，成了“邪恶怪圈”续命的唯一能量补给。

被军工复合体操控的美国，或是直接出马惹是生非，或是通过代理人战争，在全球范围内“割韭菜”，让包括其盟友在内的其他国家为美国军工企业“去库存”埋单，让世界的和平与安宁为美国的一己私利埋单。美国军政要员在台前摇唇鼓舌，其实不过是军工复合体的“带货主播”。美国建国200多年，只有16年未打仗，这就是根本原因，这就是“邪恶怪圈”的邪恶所在。事实上，俄乌冲突以来，洛马、雷神等美国军工企业股价飞涨，美军界人士称“很多人悄悄打开香槟庆祝”。

就是这样的一个邪恶复合体，居然还在国际上大谈“道义”。“道义”不过是这部金钱绞肉机开动时的润滑油，是喷洒在国际舆论场上的迷幻剂。将俄乌冲突的责任转嫁到中国头上，正是为了转移人们对其大发战争财的关注，洗白自己“递刀子、赚票子”的可耻行径。

中国历来崇尚“亲仁善邻”“协和万邦”，中华民族的血液中没有侵略他人、称霸世界的基因，中国人民不接受“国强必霸”的逻辑，愿意同世界各国人民和睦相处、和谐发展，共谋和平、共护和平、共享和平。俄乌冲突爆发后，中国及时向乌克兰提供人道主义援助物资，呼吁重视包括俄罗斯在内的各国合理安全关切，提出了切实保护平民等倡议，积极劝和促谈，充分体现了作为负责任大国的担当。任何不带偏见的头脑都能得出结论：在乌克兰问题上，中方态度是客观、公正的，中国支持一切有利于和平解决危机的努力。这才是真正的珍视和平、坚守道义。

毋庸讳言，俄乌冲突爆发以来，不论是国际社会，还是网络空间，各方力量的博弈、各种声音的争执一直在激烈交锋。在以联合国为核心的国际体系、以国际法为基础的国际秩序、以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则还面临严峻挑战的当下，存在这样的纷争并不奇怪。

问题在于，在美西方政客颠倒黑白向中国泼脏水的时候，我们必须保持清醒的头脑，透过问题表象看本质。美国“邪恶怪圈”的疯狂作妖，就是我们看透问题本质的一把钥匙。

那些西方盟友愿意紧跟其后，一边狼狈地收拾美国丢下的烂摊子，一边又不得不往美国军火商口袋里塞钱，我们姑且认为这是他们的“财务自由”。但是国际社会却不能被他们带乱了节奏，做这种“被人卖了还帮着数钱”的冤大头。

从事情本身的是非曲直出发，坚决维护国际法和公认的国际关系基本准则，坚持按照联合国宪章宗旨和原则办事，秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，才是评判俄乌冲突的唯一正确尺度。将来的实践也终将证明，这是打破美国“邪恶怪圈”的唯一有效路径。

来源：《环球人物》杂志

(责编：崔译戈、杨牧)