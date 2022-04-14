俄乌冲突升级以来，北约动作频频，在欧洲东部部署大量兵力，并持续向乌克兰输送武器，近日更是宣布将在其东翼地区作永久军事部署，并在北翼拉拢瑞典、芬兰两个国家加入。

分析人士指出，以美国为首的北约无视俄罗斯在安全问题上的合理关切不断东扩，是导致俄乌冲突爆发和升级的根源。面对冲突升级和欧洲安全环境恶化，北约非但不反思东扩危害，反而继续侵蚀北约和俄罗斯之间所剩不多的缓冲地带，这种火上浇油的做法无疑将使局势更趋恶化。

东翼陈兵

北约秘书长斯托尔滕贝格日前在接受英国媒体采访时说，计划在北约东翼地区作永久军事部署。他说，北约正处于根本转型中，这一转型将反映出俄罗斯对乌克兰发起军事行动的长期后果。

北约东翼国家通常指波罗的海三国爱沙尼亚、拉脱维亚、立陶宛和波兰、斯洛伐克、匈牙利、罗马尼亚、保加利亚。俄乌冲突升级前，北约在波罗的海三国和波兰各部署一支作战部队，实行轮换制，非永久驻军，此后北约将上述四支作战部队规模增加一倍，并在上月底举行的北约峰会上决定在另外四个东翼国家分别部署作战部队。

北约是冷战的产物，冷战结束后不少人质疑北约继续存在的必要性，北约也曾在20世纪90年代承诺“一英寸都不会向东扩张”。然而在美国主导下，北约在1999年后五次东扩，成员国从16个增加到30个，向东推进1000多公里，直抵俄罗斯边境。

北翼招新

除在东线增强部署之外，北约还在北翼招徕新成员。斯托尔滕贝格近期多次喊话，如果芬兰和瑞典申请加入北约，北约将欢迎并确保迅速接纳它们。

芬兰和瑞典长期奉行军事不结盟政策。苏联解体后，北约多次拉拢两国入伙未果。俄罗斯对乌发起特别军事行动前后，芬兰和瑞典立场发生一些变化，分别宣布向乌克兰运送反坦克武器和枪支弹药等。

瑞典政府眼下仍在斟酌是否加入北约，首相安德松表示，如果瑞典在现有局势下向北约递交申请，可能会使欧洲地区更不稳定、增加对立。芬兰总理桑娜·马林日前则表示，芬兰将在夏天完成相关讨论。

加剧对抗

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫说，北约进一步扩大，包括接纳芬兰和瑞典加入，将无助于欧洲安全。北约更像是一种用于对抗的工具，而不是一个保障和平与稳定的联盟。

俄国家杜马（议会下院）国际事务委员会成员德米特里·别利克认为，以美国为首的北约寻求在俄边境附近建立军事存在，并试图将中立国家拉入其阵营。芬兰和瑞典加入北约将严重影响俄安全，俄方对此绝不会无动于衷，将被迫采取对等措施。届时，芬兰和瑞典非但不能从加入北约中受益，还将陷入非常困难的境地。

俄军事专家利托夫金认为，如果芬兰和瑞典申请加入北约，俄必将调整在芬兰湾的军事部署，包括部署防空部队和地面部队。

有分析人士指出，俄乌冲突升级前，俄罗斯曾数度向美国和北约“交底”“划红线”，但均被无视。北约如今继续拱火，将导致局势进一步升温。

美国前国会议员加巴德直言，美方只要保证不接纳乌克兰加入北约，就可以阻止战争爆发，但美国政府不这么做。（参与记者：耿鹏宇）

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