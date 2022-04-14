新华社伦敦4月14日电（记者郭爽 赵小娜）英国新冠病毒感染水平已攀升至历史最高水平，但依照该国政府宣布的“与新冠共存”计划，英国绝大多数地区已解除所有防控限制措施，并取消了针对新冠的入境限制措施，将“政府防控转向个人责任”。

然而，无论从公众健康经受的真实风险、病毒持续变异带来的未来挑战、医疗系统正面临的巨大压力来说，还是从社会生活遭受的多重破坏来看……英国正在承受“与新冠共存”的多重“后遗症”。

公众健康陷入危险

2月末，英国政府宣布实施“与新冠共存”计划，在法律意义上解除所有新冠限制措施，包括检测结果阳性者无须自我隔离，政府不再追踪密切接触者等。对此，罗莎琳德·富兰克林研究所所长、牛津大学教授詹姆斯·奈史密斯评论说，这实际上是“通过感染病毒而与病毒共存”。

这是3月27日在英国伦敦国家新冠纪念墙边拍摄的花束和口罩。花束旁的字条上写着“纪念在疫情中失去生命的人们”。新华社记者李颖摄

英国多名专家预料，英国政府此举必将促进新冠病毒传播。不出所料，英国疫情自3月以来持续恶化。英国国家统计局公布的估测数据显示，截至4月2日，英国已连续两周单周新增新冠病例近500万例，持续处于有记录以来的最高水平。英国政府13日凌晨的数据显示，该国累计确诊病例已超2167万例。

英国长期战斗在抗击新冠一线的医生戴维·斯特雷恩对新华社记者说，人们每秒钟都在承担“新冠患者就在身边”的风险，“与新冠共存”会“把你或你爱的人置于危险之中”。

此外，越来越多的英国民众因感染新冠而遭受长期症状的影响。有研究显示，五分之一新冠住院患者在5个月后仍不能工作，由于长期健康状况不佳而没有工作或正在寻找工作的人增加了20万。

埋下公共卫生隐患

除导致新冠病毒在人群中加速传播外，英国全面取消防疫限制措施也增加了新的变异毒株出现的风险。多名专家指出，病毒进化的趋势未必日趋温和。

英国政府紧急情况科学咨询小组指出，大流行仍存在相当大的不确定性，新冠病毒在全球的较高流行性为病毒变异提供了更多机会，人类面临出现新变异毒株的更高风险，没有理由假设未来出现的所有变异毒株都是温和的。

数据分析显示，目前，奥密克戎毒株的亚型BA.2已成为英国主要流行毒株。此外，英国卫生安全局还报告了600多例奥密克戎毒株的亚型BA.1和BA.2的重组毒株XE的感染病例。

流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特此前接受记者采访时指出，只要病毒传播率很高且存在未受保护的群体，就会创造一个有可能出现病毒变异的环境。病毒会不断进化，不可预知的病毒可能在任何时间造成大流行。

英国雷丁大学传染病学家西蒙·克拉克日前对新华社记者说，认为新冠变异毒株必然“越变越温和”的观点是“无稽之谈”。

社会生活遭受冲击

英国全面取消防疫限制措施对医疗系统造成了巨大冲击。鉴于目前新冠高感染水平和医护人员高病假率，无论在新冠病例的护理方面，还是在清理此前两年积压工作方面，英国医疗体系都处于艰难运转的状态。

此外，全面取消防疫限制措施导致的病例数激增正严重影响社会生活。英媒日前援引一项调查说，四分之一英国公司表示，新冠疫情是导致企业员工短缺的主要原因之一。不少航空公司因为机场人手不足，被迫取消部分航班。

“‘与新冠共存’就像政策办公室的公关行话，与现代医学格格不入。”英国知名传染病免疫学家丹尼·奥尔特曼日前接受新华社记者采访时说，英国防疫政策的改变让人们深感困惑，但医院、学校和企业都会发现，有十分之一的人在生病，很难正常运转。他强调：“不能通过忽略病毒假装它不存在。”（剪辑：孙硕；编辑：钱铮、刘军、马晓燕、唐志强）

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