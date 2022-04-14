新华社纽约4月14日电 热点问答：纽约地铁枪击案凸显美国枪患难消

新华社记者刘亚南

美国纽约市布鲁克林区一地铁站12日发生枪击事件，造成20多人受伤。此事再度引发当地民众对生命安全的深度担忧，同时再次凸显美国在应对枪支暴力、治理枪患方面的重重困境。

枪击缘何频发？

除了布鲁克林地铁枪击案，12日当天纽约市还另外发生多起枪击事件，造成2人死亡、超过10人受伤。

根据纽约市警察局6日公布的数据，今年3月纽约共发生115起枪击事件，同比增加16.2%。全美今年以来枪支暴力事件层出不穷。“枪支暴力档案”网站截至本月12日的统计数据显示，涉枪事件今年已在美国造成至少11918人丧生，另有9522人受伤。

纽约市立大学约翰·杰伊刑事司法学院助理教授克里斯托弗·赫尔曼13日接受记者采访时表示，新冠疫情暴发后，纽约市与美国很多城市的枪击和蓄意杀人案件大幅增加，这在很大程度上与疫情导致失业有关。经济压力带来住房和食物安全问题，加大了人们的精神压力，同时美国枪支泛滥，多种因素导致枪击和蓄意杀人案件增多。

纽约州州长凯茜·霍楚尔12日呼吁停止枪支暴力，表示将动用纽约州所有资源打击犯罪。她说：“不能再出现大规模枪击事件”，犯罪的新闻让人感到恶心和厌倦，这些“必须现在就要停止”。

纽约如何控枪？

面对纽约市犯罪数量显著增加，纽约市市长埃里克·亚当斯把遏制枪支暴力作为最重要的事情之一。

今年3月，纽约市在全市枪支暴力最严重的20多个警察分局辖区成立了旨在遏制枪支暴力的社区安全队。成立一周之内，社区安全队就抓捕31人，缴获10支非法枪支。

此外，纽约等美国城市还将控枪与社区治理相结合，试图从根本上解决枪患难题。然而，由于缺少资金支持，实际效果难言理想。

赫尔曼说，美国大多数枪支暴力通常与年轻男性有关，纽约市正酝酿推出青年暑期就业项目和枪支暴力阻断项目，从而减轻年轻人的经济压力和精神压力，但此类项目通常缺乏资金支持。

国家层面难解？

亚当斯12日说，枪支暴力是纽约市无法单独解决的全国性问题。纽约等城市面临的枪支暴力治理难题与全美范围内枪支泛滥密不可分。

1791年通过的美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，持枪自由被视为美国个人的重要权利之一。

赫尔曼表示，在联邦枪支立法不做改变的情况下，纽约市为控枪所能做的非常有限。他说，纽约市绝大多数案件中使用的枪支是在其他州购买，人们在佛罗里达州、佐治亚州、南卡罗来纳州、北卡罗来纳州、弗吉尼亚州等可以轻易购买枪支，然后运送到纽约。“这些州带来了让人头痛的问题，但我们真的对此无能为力。”

拜登政府11日出台控枪新规，目的是监管无编号且难以追踪的“幽灵枪”，试图以此作为其应对枪支暴力问题的一个抓手。

亚当斯认为，美国酒精、烟草、火器和爆炸物管理局在控枪方面应采取激进措施，国会需出台更多监管举措，联邦政府需要聚焦于这一问题的解决。

(责编：崔译戈、杨牧)