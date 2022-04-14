新华社香港4月14日电（记者郑欣）针对美国国务院发表所谓《2021年国别人权报告》，再次就香港事务指手画脚，大肆抹黑香港国安法和新选举制度，诋毁香港特区政府依法施政，赤裸裸干预香港事务和中国内政，外交部驻港特派员公署发言人14日表示强烈不满和坚决反对。

发言人指出，香港回归以来，“一国两制”和香港基本法得到全面准确贯彻落实，香港居民依法享有的言论、新闻、结社等广泛权利自由得到切实保障。香港国安法的有效实施和新选举制度的成功实践，堵塞了香港维护国家安全的漏洞，扫除了香港民主发展的障碍，维护了法治和社会秩序，推动香港迎来由乱转治新局面，开启良政善治新篇章，得到包括香港同胞在内全体中国人民的支持和拥护。当前特区政府正团结各界集中精力抗击疫情、振兴经济、改善民生，社会安居乐业的大好局面不容歪曲，思稳思进的主流民意不容抹杀，由治及兴的历史大势不容阻挠。

发言人强调，在尊重和保障人权方面，美自身内外欠账、恶行累累，却还罔顾事实、颠倒是非，蓄意散布政治谎言和意识形态偏见，打着“人权”幌子满世界招摇撞骗。美国的世界自由指数和法治排名长期以来都落后于香港，抗疫不力、种族歧视、枪支暴力等人权惨状频出，对外悍然输出战争导致阿富汗、伊拉克、叙利亚等多国人权灾难。所谓“人权”只是美虚张声势的“空头支票”，只会让人进一步看清其虚伪双标、强盗逻辑和霸权嘴脸。美自身“人权”的“遮羞布”早已被扯下，又有何资格和脸面以“人权判官”自居对中国香港说三道四？

发言人重申，香港是中国的香港，香港事务纯属中国内政。中方维护国家主权、安全和发展利益的决心坚如磐石，反对外部势力干预香港事务的决心坚如磐石，敦促美方反躬自省、改过自新，恪守国际法和国际关系基本准则，立即停止打着“人权”幌子祸乱香港的政治闹剧。

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