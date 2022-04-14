英辰 刘皓然

【环球时报驻美国特约记者 英辰 环球时报特约记者 刘皓然】浓烟四起、枪声大作，戴着面具的枪手突然在车厢内开枪射击，人们在站台上四散奔逃，伤者血流如注……当地时间12日早高峰时段，一列开往曼哈顿的纽约地铁列车出现“战区”一般场景。截至本报14日凌晨发稿，这起枪击案造成10人中弹，至少29人受伤，嫌犯仍然在逃。纽约警方公布了嫌犯的信息——现年62岁的非裔男子弗兰克·詹姆斯。美媒披露称，在社交平台上发布的视频中，这名男子经常发表仇恨言论，对刚上任100多天的纽约新市长颇为不满，称其控枪计划“注定失败”。“这是美国可耻枪支暴力传统的最新一例”，美国有线电视新闻网（CNN）12日如此评论。最新数据显示，今年已有5206名美国人死于非自杀枪击案，共发生136起大规模枪击事件。枪支暴力已经成为美国社会严重的人权痼疾。

“安静的通勤列车变成战区”

案件发生于当地时间12日8时20分左右，当时纽约地铁N线列车正从布鲁克林区的日落公园前往曼哈顿。据《纽约时报》13日报道，枪手在车厢内使用两枚烟雾弹，用一支9毫米口径手枪至少开了33枪，导致至少29人受伤，其中5人伤势严重。有10名受害者是中弹负伤，其余伤者是在躲避子弹时摔倒受伤，或是吸入过量烟雾弹释放的气体。伤者的年龄在12岁到61岁之间，包括一名28岁孕妇。

据《纽约每日新闻》12日报道，自称案发前坐在嫌犯身边的本卡达形容，他的行径如同在进行一场猎杀游戏：行凶前对乘客进行“预警”，让他们“快跑”，随即从包里抽出一把斧子，扔掉后才掏出手枪。34岁的现场目击者加西亚描述道，嫌犯对人群进行“无差别射击”，幸亏当时车厢内烟雾缭绕，影响了他的视线，否则可能出现更大规模伤亡。

然而，现场的情况依旧令人触目惊心：一名亚裔年轻人手掌中枪，一根手指几乎要脱落；另有伤者腿部中枪，鲜血喷涌。《纽约邮报》称，整个枪击过程持续了约两分钟。

纽约市长亚当斯12日形容，这一枪击案“让宁静的通勤列车变成战区”。当天在艾奥瓦州访问的美国总统拜登听取案件简报，表示将与纽约市政府保持联系，直至抓获凶手。

嫌犯曾称控枪政策“注定失败”

纽约警方12日展开大规模搜捕行动，市政部门悬赏5万美元征询有关枪手的线索。《纽约时报》称，缺乏监控摄像头的录像成为缉凶行动的一大障碍。亚当斯12日说，由于故障，案发附近地铁站的一个摄像头什么也没拍下来。一名要求匿名的执法人员称，案发时，地铁站里的所有摄像头似乎都不处于正常运转状态。

纽约市地铁“监控故障”问题由来已久。一名纽约大都会运输署官员2010年曾称，其系统内大约一半的摄像头无法正常工作。去年9月，纽约大都会运输署曾将为该市“472个地铁站都装上摄像头”作为成绩炫耀。

在案发现场，纽约警方起获一支手枪、3个扩容弹夹、4枚烟雾弹（其中两枚已经使用）、一把短柄斧和一把车钥匙，之后他们在格雷夫森德街区发现疑似是枪手租用的厢式货车。12日晚些时候，纽约警方发布嫌犯信息——现年62岁的非裔男子弗兰克·詹姆斯。

美国《野兽日报》13日披露称，这名男子在视频平台YouTube上有一个名为“真相先知88”的账号，内容多为他就时事热点发表的长篇大论，话题涉及种族暴力、纽约新政策、俄乌战争等。该男子经常爆粗口、发表仇恨言论，甚至声称“想杀人”。他还透露自己有精神问题。

据报道，这名男子对亚当斯颇为不满，曾断言其控枪计划“注定失败”，并批评纽约市政府为打击犯罪而大规模驱赶地铁流浪汉的政策。在一个视频中，他在背景墙上展示疑似为政府公职人员的照片，声称这些人原本是纽约市政府派遣、协助精神病患者的，但“他们只为了自己”。出于防范，纽约市警方加强了对市长的安保措施。

“谁愿意住在这样的城市啊？”

12日的枪击案给周围社区造成相当程度的恐慌。“谁愿意住在这样的城市啊？”布鲁克林区一名男子接受美媒采访时激动地反问道。有当地学生在教室窗户上贴出“让纽约市再次安全”的标语。71岁市民西尔伯曼甚至称，该案件令她想起上世纪70年代黑帮盛行的纽约街头。

自新冠肺炎疫情暴发以来，纽约市治安持续恶化。据《华尔街日报》报道，2021年，纽约地铁发生461起恶性暴力伤害事件、8起谋杀案、8起强奸案。另外，近期纽约市枪击案激增，截至4月10日，该市今年已发生322起枪击事件，比去年同期上升8.4%,造成逾360人中枪。在过去两年，纽约市枪击事件骤增72.2%，受害者人数上升70.4%。“这不仅仅是纽约市的问题。”亚当斯12日晚发表讲话说，这些愤怒、暴力以及“无情的枪击事件是整个美国的问题，需要各级政府来解决”。CNN13日评论称，枪击暴力是“美国独有的悲剧”。

非营利组织“枪支暴力档案”13日的统计显示，不算自杀案，全美今年已有5206人死于枪击，共发生136起大规模枪击案（中枪者为4人及以上）；去年，20726名美国人死于非自杀枪击，大规模枪击案高达693起。CNN曾刊登长篇报道称，美国华盛顿大学健康计量和评估研究所2019年的数据显示，美国枪支暴力死亡率是加拿大的8倍、欧盟的22倍、澳大利亚的23倍、英国的近100倍。美国疾病控制和预防中心主任沃伦斯基2021年接受采访时曾称，枪支暴力是美国“公共健康的严重威胁”。

纽约地铁枪击案被外媒视为美国“拥枪辩论”两极分化的又一结果。一部分美国人认为，他们需要捍卫美国宪法第二修正案赋予他们的持有武器的权利，但批评者认为，另一项公民权利因此受到威胁：生命权。

拜登政府曾誓言要加强枪支管控，但其相关立法议程举步维艰。11日，白宫颁布追溯“幽灵枪支”的新规受到广泛关注，不过有关增强购枪者背景调查的两部法案仍然卡在参议院。

(责编：贾文婷、徐祥丽)