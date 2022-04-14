新华社北京4月14日电 题：如此美国，何谈规则？

新华社记者朱超

最喜欢拿“规则”说事儿，却又最不把规则当回事儿，美国就是这样“双标”和虚伪。

近日，美国国务院发言人声称，在俄乌冲突中“大国不能欺负小国”的国际秩序基本规则遭到破坏。站在“道义制高点”上指责他国时，美方似乎全然忘记自己的所作所为——

2003年，在没有联合国安理会授权的情况下，以“清除大规模杀伤性武器”为名对伊拉克发起攻击，造成数十万人伤亡，100多万人无家可归；2020年，悍然出动无人机，“定点清除”伊朗伊斯兰革命卫队下属“圣城旅”指挥官苏莱曼尼；绕开安理会集体安全机制不顾联合国大会连续多年通过决议要求其终止对古巴的经济、商业和金融封锁，依然滥施单边制裁。

还有入侵巴拿马、伙同北约轰炸南联盟、军事干预利比亚……这个世界上，还有谁比美方更“懂”以大欺小吗？有谁比美国更“善于”破坏规则吗？

合则用、不合则弃，这就是美国对待国际规则的态度。不管这个规则由谁制定、是否得到绝大多数国家的认可和遵循，以及美方自身作过怎样的承诺、应承担何种义务，只要不利于维护美国的全球霸权，都可以肆意践踏、抛弃。

仅上一届美国政府执政期间，美方退出的国际条约和国际组织就包括跨太平洋伙伴关系协定、《巴黎协定》、全球移民契约、伊朗核问题全面协议、《中导条约》、《开放天空条约》、联合国人权理事会、联合国教科文组织、世卫组织等等。新一届美国政府上任后，又从实用主义出发不断“入群”，如此出尔反尔、反复横跳，完全把国际规则当儿戏，把国际舞台当游乐场。在美国政客眼中，哪里还有什么规则可言？

与此同时，美方还企图把自己的“家法帮规”包装成国际规则，用“美国规则”取代以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际法规则，从而打压别国、谋取私利。

美方可以违反国际法，动用恐怖主义手段在主权国家搞“定点清除”；可以在世界各地杀害数十万无辜民众；可以搞“小圈子”“集团政治”，复活冷战幽灵……这些在世人眼中非法和残暴的行径，美国均以维护“基于规则的国际秩序”来粉饰。而对其他国家的正常合理发展，美方又常常以“基于规则的国际秩序”为借口，仅凭自身国内法，对其搞“长臂管辖”，施加各种单边制裁。

正如中国外交部发言人所言，美方所作所为“完美地”展示了什么是虚伪，什么是霸道，什么是双重标准。美国已经成为世界和平的最大不稳定因素，以及法治和秩序的最大威胁。

世界需要规则，但国际规则只能由联合国193个会员国共同制定，不能由个别国家和国家集团来决定；国际规则也应该由联合国193个会员国共同遵守，没有也不应该有例外。美方肆意破坏国际规则的斑斑劣迹，让其早已没有资格再奢谈“规则”了。

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