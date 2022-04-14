自日本政府去年4月13日正式决定将福岛第一核电站核污染水排放入海以来，日本政府和东京电力公司无视国内外强烈反对，持续推进核污染水排海计划，引发国际社会、特别是利益攸关方的广泛质疑和反对。

日本政府的核污染水排海计划在邻国韩国引发强烈不满。韩国国会议员尹美香、徐参锡、李在汀等人于4月11日共同召开主题为“应对日本福岛核污染水排放入海”的国际论坛。徐参锡在论坛上表示，排放入海的核污染水将在10年内扩散到整个太平洋，对韩国大部分海域都将产生影响，韩国应与国际社会合作，努力从根本上杜绝核污染水排放入海。

韩国民间团体也持续发起抗议活动。韩国庆尚北道浦项地区的6个市民团体4月6日举行抗议，要求日本政府立即撤回核污染水排海决定。目前韩国政府禁止进口从日本福岛县附近的日本海域捕捞的水产品。

菲律宾金砖国家政策研究会研究员、政治学教授安娜·马林博格-乌伊说，日本政府将福岛第一核电站上百万吨核污染水经过滤稀释后排入大海的决定是鲁莽的，不仅会对周边国家的海洋环境安全构成威胁，而且更关键的问题在于，这是日方在没有与邻国充分协商的情况下单方面做出的决定。来自福岛水域的污染物无疑会影响附近地区的海洋环境及民众健康。日方应三思而后行，并与直接受影响的国家和地区慎重协商。如果这个可悲的计划出了问题，像菲律宾这样的发展中国家肯定会受到不利影响并被迫承担后果。日方这一决定是对人类和所有物种的威胁，应该得到亚洲乃至世界各国的高度重视。

法国蔚蓝海岸大学化学专家玛丽亚·罗莎·贝恰此前接受法国媒体采访时说，日本使用过滤稀释和化学处理两种方法“均不能消除氚元素”。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔也说，许多科学研究已将水中所含放射性元素与公共健康风险联系起来。鉴于全球水源和粮食系统的相互联系，不仅是日本周边国家，包括肯尼亚在内的遥远地区的人民也可能受到影响。日本正在让世界面临核污染水排放的多重和深远影响。

尽管国内外反对声不断，日本政府仍在持续推进核污染水排海准备工作。去年12月，东京电力公司已向日本原子能规制委员会提交“福岛核污染水排海计划”。排海工作计划2023年春开始实施。

中国外交部发言人赵立坚此前说：“日本福岛核污染水处置关乎全球海洋生态环境和公众健康，绝不是日方一家私事。日方应认真倾听和回应包括周边邻国在内的国际社会关切，撤销向海洋排放核污染水的错误决定。除非同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致，否则日方不得启动核污染水排海。”（参与记者：杜白羽、孙一然、闫洁、刘锴、陈晨、白林）

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