贺飞

原标题：联合国机构和欧盟商讨应对俄乌冲突带来的粮食安全挑战

新华社罗马4月13日电（记者贺飞）联合国世界粮食计划署13日发表声明说，联合国及欧盟官员日前商讨合作应对俄乌冲突给全球粮食供应带来的风险，呼吁国际社会加大对脆弱国家的支持，共同应对粮食安全挑战。

世界粮食计划署执行干事戴维·比斯利、欧盟委员会负责危机管理的委员亚内兹·莱纳尔契奇、欧盟轮值主席国法国外长勒德里昂等官员12日在意大利首都罗马举行会议，讨论应对俄乌冲突给全球粮食安全带来的不利影响。

比斯利在会后新闻发布会上表示，由于俄乌冲突推高全球粮价、扰乱主要农作物生产，世界正面临将“持续多年”的粮食供应挑战，预计冲突引发的粮食危机会让全球损失80亿至90亿美元。

据粮食计划署介绍，联合国及欧盟官员探讨了法国与欧盟提出的一项粮食安全倡议，该倡议旨在促进农业贸易和货物自由流动，支持向最脆弱国家提供价格合理的粮食，同时促进地方和区域可持续粮食生产，以维护脆弱国家的长期粮食安全。

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