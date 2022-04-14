【环球时报驻美国特约记者 李准】编者的话：“为什么美国3月仅安置了12名乌克兰难民？”4月12日，路透社对拜登政府发出“灵魂拷问”。同一天，联合国难民署表示，自俄乌军事冲突爆发以来，已有超过465万乌克兰人逃离本国。在各方压力下，俄乌冲突的始作俑者美国承诺接收最多10万名乌难民。这个动作与其在俄乌局势中不断推波助澜、火上浇油的角色形成鲜明反差。许多迹象显示，美国并不想承担接收难民的责任，而是试图让欧洲承担冲突外溢的后果。事实上，美国数十年来在海外不断发动的战争催生大量难民，欠下一笔笔触目惊心的“人权债”。难民们的悲惨遭遇显示，美国自诩为人权“卫道士”，但实则人权“伪道士”。

对乌克兰难民装腔作势

“如果乌克兰难民真的来到这里（美国），我们将张开双臂欢迎他们。”从美国总统拜登到副总统哈里斯，从国务卿布林肯到白宫新闻秘书普萨基，都有过类似表态。不过，美国一贯是说最好听的话，做最恶心的事，在乌克兰难民问题上，更是装腔作势。乌难民危机已成为二战之后欧洲最大的难民危机，而俄乌冲突的始作俑者美国接收的难民数量却少得可怜。

2021年8月16日，一名美军在阿富汗喀布尔机场，用枪指着试图从机场撤离的阿民众。

路透社4月12日援引美国国务院的数据报道称，美国在今年1月和2月只接收了514名乌难民。从3月1日至16日，只有7名乌难民被安置在美国，而整个3月，即俄乌冲突不断加剧导致难民大量涌出后，美国通过难民安置计划接收的乌难民只有12人。值得注意的是，拜登3月24日曾承诺，美国最多将接收10万乌克兰难民。通过简单的加减法我们可以发现，在拜登许下承诺后，美国3月下旬接收的乌难民人数为5人。

可能从一开始，美国就准备将难民问题甩给欧洲。普萨基3月10日表示，美国政府认为绝大多数乌难民希望留在邻国。布林肯也说，大多数乌难民可能更愿意留在欧洲。美国国务院虽然表示如果乌难民在欧洲缺乏保护，华盛顿将把他们带到美国，但却要难民记住，被安置到美国“不是一个快速的过程”。

白宫承诺接收最多10万乌克兰难民。且不说相较于目前的乌难民总数，10万只是九牛一毛，单单分析一下美国接收难民的方式就可以发现，华盛顿的这一承诺也是“口惠而实不至”。据路透社报道，难民进入美国的主要方式包括难民安置计划、现有的签证渠道以及名为“人道主义假释”的救济计划。《华盛顿邮报》日前发文称，尽管拜登将2022年美国接收难民人数的上限提高到12.5万人，但美国2022财年已经过半，而该国接收的难民总数还不到9000人。以这样的速度，美国实现其承诺可能需要数年。

根据《福布斯》杂志的分析，通过签证进入美国，入境者需要证明他们会返回本国，然而对乌难民来说，在俄乌冲突持续的背景下，如何证明是一个难题。此外，要获得通过“人道主义假释”进入美国的资格绝非易事。即使通过这一计划进入美国，申请者一般不能获得公共福利和工作许可。

“制造”难民血债累累

数百万乌克兰难民只是美国在全球推行霸权的最新受害者。二战后，美国发动一系列战争，不仅造成大量平民死亡，还催生了数千万的难民，并给相关国家和地区的经济发展和社会稳定造成严重影响。

据《今日美国报》2月报道，布朗大学沃森国际和公共事务研究所的研究显示，美国近20年发动的所谓“反恐”战争已经夺去超过92.9万人的生命。越南政府估计，多达200万名平民在越南战争中死亡，其中有些是被美军以“打击越共”的名义有计划屠杀的。《纽约时报》称，美国军方一直隐瞒其海外军事行动的伤亡人数，实际造成的平民死亡数远高于军方公布的数据。

对于这些罪行，美国军方通常选择掩盖或者有罪不罚。去年8月，美军撤离阿富汗首都喀布尔之前，用无人机对一辆汽车实施空袭，造成包括7名儿童在内的10名平民死亡。尽管美国多次对这一行动表示“抱歉”，但其防长奥斯汀却宣布，相关军事人员不会受到任何形式的惩罚和追责。在国内，美国利用话语权优势营造“信息茧房”，让美国民众不了解本国军队在海外战争中造成的人道主义灾难。

在“制造”难民方面，美国更是罄竹难书。布朗大学沃森国际和公共事务研究所称，“后9·11时代”，美国发动的战争造成至少3800万民众流离失所，而这只是“非常保守的估计”，实际人数可能介于4900万至6000万之间。以阿富汗战争为例，这场长达20年的战争造成约1100万阿富汗人沦为难民，350万阿富汗人流离失所，近2300万人面临极端饥饿，其中包括320万名5岁以下儿童。再说叙利亚战争。根据联合国难民署2022年的报告，叙利亚难民人数连续6年超过 61万人，2022年这个中东国家需要重新安置的难民人数预计占全球总需求的42%。据《环球时报》记者了解，现在仍有560万叙利亚难民生活在邻国，占到战前叙人口的26%。那么这么多叙利亚难民，有多少被美国政府接收了？《纽约时报》称，2016年以来，美国只接收了不到2.3万名叙难民。

美国向海外输出战争，导致被侵略国经济衰退、动乱不止，进一步影响这些国家的发展，侵害这些国家人民的权利。阿联酋《今日海湾报》网站去年年底发表题为《美国是如何毁掉伊拉克的》的文章称，由于美军轰炸对伊拉克发电厂和水处理设施造成的破坏，该国患腹泻病的人数是战前的4倍。药品和医疗器材的缺乏，使得伊拉克卫生系统陷入危机，受影响最大的是儿童、老人等最脆弱群体。此外，食品供应不足和通货膨胀使伊拉克人长期忍饥挨饿。叙利亚曾经旅游业兴盛，然而在遭到美国侵略之后，这里贫困加剧，就业机会匮乏，儿童受教育机会减少，一代人的未来将受到威胁。

美国还热衷于通过制裁，肆意践踏他国人民的发展权与健康权。联合国人权理事会单方面胁迫性措施和人权问题特别报告员多汉表示，美国对委内瑞拉政府的制裁，已经对委人民权利产生严重负面影响，而华盛顿对伊朗的制裁则导致德黑兰无法进口足够的医疗用品，影响伊朗人民的生命权和健康权。

蔑视国际公约

在海外，美国人权纪录劣迹斑斑；在国内，美国侵犯人权的现象也屡见不鲜，种族歧视、暴力执法等事件层出不穷，还出现了震惊世界的“跪杀”非裔男子弗洛伊德事件。英国埃塞克斯大学人权中心主任费根表示，美国长期以来拒绝将社会权利视为人权。纽约大学法学院教授奥尔斯顿指出，国际人权法规定，民众享有受教育以及获得医疗的权利，而美国是发达国家中唯一一个坚持认为人权并不包括免于死于饥饿、免于死于无钱就医等权利的国家。

美国是世界上最富裕的国家之一，但大约4000万美国人生活在贫困之中。美国是发达国家中最不平等的国家之一。经合组织2021年发布的报告显示，美国的相对贫困率在37个调查对象中居于第三位。美国的婴儿死亡率在发达国家中“名列前茅”。

2020年6月22日，在“黑人的命也是命”抗议中，一名抗议者被美国军警喷射胡椒喷雾。

对于国际人权公约，美国更是表现出赤裸裸的厌恶。国际人权组织“全球司法中心”称，在西方发达国家中，美国是唯一一个不愿意批准各项核心国际人权条约的国家。美国仍未批准的重要人权条约包括《经济、社会及文化权利国际公约》《残疾人权利公约》《经济、社会及文化权利国际公约》等。

美国国内对人权的忽视与侵犯，进一步延伸至其外交政策方面。美国公民自由联盟称，美国不仅不履行《禁止酷刑公约》，还对该公约进行选择性解释，由此导致了对关塔那摩监狱囚犯的广泛折磨和虐待。

被钉在历史耻辱柱上

从越南战争中的“美莱村大屠杀”罪行，到关塔那摩监狱虐待囚犯，再到在叙利亚空袭平民，美国在海外侵犯人权罪行累累，已经被钉在历史的耻辱柱上。在网上搜索“美军战争罪行”，可以看到一长串的搜索结果，其中血腥残忍的影像资料让人感到恐惧。

长期以来，国际舆论对美国制造的海外人道主义危机进行了广泛批评。2021年联合国人权理事会第46次会议上，叙利亚代表谴责说，美国逃避国际法义务，为其军事侵略寻找借口，“美国有何资格自称为法治国家？” 美国不仅侵犯他国人权，还在人权问题上搞双重标准。伊拉克大学法学教授朱布里表示，美国这样做，实际是将人权作为维护自身霸权的工具。利比亚政治分析人士提克巴利认为，美国不仅在海外四处点燃战火，还在人权问题上对他国指手画脚，“美国更应自省其侵犯人权的罪行”。

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