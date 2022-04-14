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中国代表呼吁国际社会综合施策应对冲突中性暴力问题

2022年04月14日13:39 | 来源：新华网
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　　新华社联合国4月13日电 中国常驻联合国副代表戴兵13日在安理会关于冲突中性暴力问题公开辩论会上发言，呼吁国际社会综合施策应对这一问题。

　　戴兵说，根据联合国秘书长报告，性暴力持续被用作战争和恐怖主义手段，妇女和女童等弱势群体深受其害。中方强烈谴责一切针对妇女和女童的性暴力，呼吁国际社会综合施策予以应对。一是厚植和平根基，加大冲突预防和政治解决。二是打击恐怖主义，消除恐怖和极端势力对妇女的侵害。三是放大“她力量”，积极支持妇女发展与赋权。四是坚持当事国主导，支持其追责努力。

　　戴兵表示，在东亚地区也有一个冲突中性暴力受害者群体。二战期间，中国、朝鲜半岛、东南亚等国家和地区数十万妇女和女童被强征为“慰安妇”，她们经历了惨绝人寰的性暴力，精神和肉体遭受双重摧残。然而令人悲愤的是，几十年来，日本国内始终有部分势力顽固坚持错误认知，试图否认和“洗白”侵略历史。就在上个月，日本政府审定通过的部分教材中，再次通过文字游戏模糊史实，试图淡化和逃避强征“慰安妇”的历史罪责。中方严肃敦促日本正视和反省侵略历史，以负责任态度处理强征“慰安妇”等历史遗留问题，还受害者和幸存者一个公道，给受侵略国家人民一个交代，不要进一步失信于亚洲邻国和国际社会。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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