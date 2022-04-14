新华社北京4月14日电 题：美国枪患“不治之症”是现代文明的污点

新华社记者谢彬彬

美国政府11日刚出台一项控枪新规，12日早晨纽约市一地铁站内即发生枪击事件，造成20多人受伤。在美国，枪患猛于虎，枪支泛滥严重威胁美国民众生命安全，控枪却成为“无解”命题。枪患顽疾“不治”，折射出美国所谓“人权”的虚伪以及美所标榜的“民主政治”的无力，成为现代文明的污点。

愈演愈烈的枪支暴力凸显出美国利益集团的“神通广大”，“金主”早已超越所谓的民主和人权。美国枪患顽疾并非无人想治，但控枪之所以成为“原地打转”的命题，其根本原因在于枪支问题背后的利益集团势力庞大。作为众多倡导拥枪权组织中的“龙头老大”，美国全国步枪协会拥有超过500万会员和雄厚资金实力，是美国实力最强的游说集团，其影响力渗透到美国选举政治的各层级和各方面。在枪支利益集团的阻挠下，美国已有20多年未通过重要控枪法律。拜登政府11日出台的控枪新规，目的是监管无编号且难以追踪的“幽灵枪”，试图作为其应对枪支暴力问题的一个抓手。但新规立即遭到一些共和党人批评，一些反控枪组织表示将对新规提起诉讼。全国步枪协会则嘲讽拜登公布了“又一个空洞的计划”。

愈演愈烈的枪支暴力凸显美式民主政治的虚伪，“美式民主”无力保护民众生命安全。在美国，控枪代表着广泛民意，但再强大的民意在少数利益集团面前，依然无足轻重。每次重大枪击案后，枪支暴力都会引发美国社会广泛讨论，但随后一切又都归于平静。一些政客也试图推动控枪举措，但现实是种种方案要么胎死腹中，要么沦为一纸空文。在选票面前，政客们没有足够意愿去得罪利益集团，而是选择漠视一个个鲜活生命的逝去。美国共和、民主两党以“民主”的名义相互攻击，在控枪等问题上相互掣肘，最终让民众以生命“埋单”。

愈演愈烈的枪支暴力凸显美国政治治理的不力，加剧了美国社会的暴戾之气。《纽约时报》刊文指出，在新冠疫情与种族矛盾引发的社会动荡等因素影响下，2020年以来美国枪支暴力问题不断恶化。美国“枪支暴力档案”网站日前更新的统计数据显示，枪支暴力今年已在美国造成至少11896人丧生，另有9486人受伤。分析人士指出，2021年是美国20余年来枪支暴力最严重的一年，按照目前趋势2022年又要刷新纪录。

愈演愈烈的枪支暴力凸显美国枪支文化和现代文明格格不入。1791年通过的美国宪法第二修正案赋予公民持枪权，持枪自由被视为美国个人最重要的权利之一。但200多年过去了，无论是社会生态还是武器杀伤力都发生了巨变。随着美国国内民众对立情绪不断上升、社会撕裂程度进一步加大，枪支非但不能保平安，相反制造了越来越多的惨剧，美国必须重新审视这种过时又危险的枪支文化。

美国枪患“不治之症”是现代文明的一大污点。如果连大量无辜生命的逝去都无法推动控枪，人们有理由怀疑所谓的美国民主“成色”究竟几何。可以肯定的是，如果不能从利益格局和政治治理上进行根本性调整，美国民众将继续生活在枪支暴力的恐惧之下。

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