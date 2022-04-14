新华社日内瓦4月13日电（记者刘曲）虽然近期全球新增新冠确诊病例数和死亡病例数持续下降，但世界卫生组织13日表示，新冠大流行仍是“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议各国随时做好应对准备。

世卫组织总干事谭德塞当天在记者会上说：“有一个好消息。上周（全球新增）新冠死亡病例数创下了自新冠大流行早期阶段以来的最低纪录。”

据世卫组织最新发布的新冠疫情周报，在4月4日至10日这一周，全球新增新冠确诊病例数和死亡病例数均连续第三周下降。各国向世卫组织报告的新增确诊病例超过700万例，新增死亡病例超过22000例，与前一周相比分别下降了24%和18%。

但谭德塞同时提醒说：“一些国家仍出现了严重的病例激增，这给医院带来压力。由于新冠检测（数量）已经显著减少，我们监测（疫情）趋势的能力受到影响。”世卫组织呼吁所有国家对至少5%的新冠病毒样本进行测序，以跟踪病毒变异情况。

谭德塞说，世卫组织目前正密切关注一些奥密克戎亚型毒株，包括BA.2、BA.4和BA.5，以及BA.1和BA.2的重组毒株。世卫组织此前在一份声明中表示，博茨瓦纳和南非的科学家近期检测到了奥密克戎毒株的新亚型，已标记为BA.4和BA.5。但由于样本和测序数量有限，目前仍不清楚它们是否更具传播性或危险性。

世卫组织新冠大流行突发事件委员会发布了其最新建议。委员会认为新冠大流行继续构成“国际关注的突发公共卫生事件”，并建议如果因新冠疫情导致住院人数、重症监护人数以及死亡人数增加，并影响到卫生系统的处置能力，各国应继续采取基于证据和风险的公共卫生和社会措施，如戴口罩、居家隔离、勤洗手和改善室内通风等，并随时准备根据病毒和人口免疫力的变化迅速强化相关措施。

谭德塞建议说：“保护自己的最好方法是接种疫苗，并依建议注射加强针；继续戴好口罩，特别是在拥挤的室内空间；室内人员应常开门窗通风，保证通风良好。”

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