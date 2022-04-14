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四大国际组织呼吁国际社会就粮食安全采取紧急协调行动

2022年04月14日10:50 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿4月13日电（记者熊茂伶）世界银行、国际货币基金组织、联合国世界粮食计划署和世界贸易组织负责人13日发表联合声明，呼吁各方就粮食安全问题采取紧急行动，以应对粮食价格上涨、供应短缺问题。

　　联合声明说，不断加剧的危机正冲击全球，新冠疫情已进入第三个年头，俄乌冲突令形势雪上加霜。气候变化等问题，持续对全球民众造成伤害。主要作物价格急剧上涨且供给短缺，正使世界各地家庭的压力不断增加，并导致数百万人陷入贫困。

　　声明指出，最贫穷国家面临的威胁最大，因为食物进口在其消费中占据很大比重。

　　声明呼吁国际社会协调行动起来，提供紧急粮食供给、资金支持、扩大农业生产并开放贸易，为脆弱国家提供紧急支持。声明敦促所有国家保持贸易开放，避免采取限制性措施，不要对联合国世界粮食计划署采购的人道主义粮食实行出口限制。声明还敦促国际社会通过赠款等方式帮助满足紧急的融资需求。

　　四大组织还承诺，将利用其专长与资金，迅速加强政策和融资支持，为脆弱国家和家庭提供帮助，扩大受影响国家的国内农业生产和粮食供给。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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