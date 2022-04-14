新华社布鲁塞尔4月14日电 记者手记：屋漏偏逢连夜雨——俄乌冲突叠加世纪疫情波及“欧洲之都”比利时民生

新华社记者潘革平

3月中旬以来，比利时多家超市对面粉、食用油、蔬菜罐头和卫生纸等商品限量销售。记者日前在比利时首都布鲁塞尔一家超市看到，尽管货架上贴着“每位顾客限购2袋”的告示，但低价面粉依旧缺货。

已持续两年多的疫情使比利时经济、社会遭受重创。但屋漏偏逢连夜雨，俄乌冲突的爆发令“欧洲之都”比利时的民众生活更加艰难。

比利时统计局近期公布的数据显示，今年3月比利时通货膨胀率为8.31%，创39年来新高。俄乌冲突引发能源价格飙升，比利时电价和天然气价格都出现暴涨。

尽管比利时政府采取了降税、提供补贴等财政措施，也向民众发出了将暖气调低一度、使用微波炉加热食物等节能倡议，但长期看效果有限。

比利时食品工业联合会日前警告，40%的会员企业可能在未来几周内停产或减产，因为“原材料稀缺，高成本难以转嫁，生产几乎没有利润”。

疫情出现后，为应对疫情对餐饮业的冲击，在比利时从事餐饮物资批发的华人孙策想到从中国引进能送餐、领座、收碗盘的高端机器人。这不仅可以节省人工成本，还可以提升餐馆的吸引力。

随着欧洲各国相继解封，孙策的机器人在比利时、荷兰和卢森堡等国市场越来越受欢迎。正当他想一展身手之时，新的打击不期而至——俄乌冲突爆发导致他经营的产品尤其是食品的价格全面上涨。

孙策说：“从去年7月开始，我经营的产品平均涨价50%以上，最近两个月涨幅尤其明显，预计未来3个月仍将上涨30%。我无法把价格上涨成本全部转嫁给下游客户，大家都在勉强支撑。”

价格上涨、物资短缺、大量移民涌入，疫情与俄乌冲突交织叠加，对比利时经济和社会形成前所未有的冲击。

比利时媒体4月初公布的一项调查显示，86%的民众认为眼下危机的严重程度将超过2008年国际金融危机。危机将持续多久？欧盟与俄罗斯的关系还能回到过去吗？种种疑问萦绕比利时民众心头。

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