新华社纽约4月13日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃13日说，西方恐吓不会阻止俄罗斯达成特别军事行动目标。美国总统拜登13日说，美政府将批准向乌克兰提供价值8亿美元的武器、弹药和其他形式安全援助。

——据俄罗斯外交部网站消息，扎哈罗娃13日在新闻发布会上说，俄乌双方正在继续就乌克兰局势进行线上谈判。西方恐吓不会阻止俄罗斯达成特别军事行动目标。西方向乌克兰提供武器，乌武装团伙采取恐怖主义作战方法，以及恐吓、宣传、虚假消息和威胁都不会影响俄方达成既定目标并消除对俄罗斯的威胁。

——据白宫网站消息，拜登13日与乌克兰总统泽连斯基通电话，告知美政府将批准向乌克兰提供价值8亿美元的武器、弹药和其他安全援助。除此前已提供给乌克兰的武器外，美国新一轮对乌援助还包括火炮系统、炮弹、装甲运兵车和直升机。泽连斯基同日在社交媒体发文说，他与拜登就美国向乌克兰提供额外军火以及可能的宏观财政支持等问题进行了讨论，双方同意加强对俄罗斯的制裁。

——据乌克兰总统网站消息，泽连斯基13日在基辅会见了到访的波兰、立陶宛、拉脱维亚和爱沙尼亚四国总统。泽连斯基在随后的联合记者会上说，波兰和波罗的海国家一直支持乌克兰，乌方希望与所有邻国保持友好、伙伴、真诚和开放的战略关系。

——联合国秘书长古特雷斯13日说，目前看来“似乎不可能”在乌克兰全境实现人道主义停火。联合国已向俄罗斯提出数项建议，正在等待俄方回复。这些建议涉及乌克兰局部停火、人道走廊、人道救援、人员撤离机制等。此外，联合国建议与俄罗斯、乌克兰以及人道救援机构组成小组，共同管理人道事务。

——俄罗斯外交部13日发表声明，宣布对美国国会众议院398名议员实施个人制裁，以回应美政府3月24日针对俄国家杜马（议会下院）328名议员的制裁措施。同日，俄外交部召见捷克驻俄大使并递交照会，宣布捷驻俄大使馆1名高级外交官为“不受欢迎的人”并要求其在本月16日午夜前离境。此举旨在回应捷克3月宣布俄驻捷大使馆1名高级外交官为“不受欢迎的人”。

——俄罗斯国防部发言人科纳申科夫13日说，俄军已夺取乌克兰东部马里乌波尔市的商业港口，在港口船只上被劫持的人质全部获释，该市残余的乌方战斗人员已被包围。乌克兰军队试图破坏和打击俄境内设施，如果乌方继续采取相关行动，俄武装力量不会保持克制，将对包括基辅在内的乌方决策中心进行打击。（参与记者：李奥、李东旭、李铭、邓仙来、陈琛、张章、尚绪谦）

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