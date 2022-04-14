新华社纽约4月13日电（记者刘亚南 潘丽君）美国纽约市警察局长基钱特·休厄尔13日说，警方已抓获纽约布鲁克林区地铁枪击案的犯罪嫌疑人。

休厄尔当天在社交媒体发文说，纽约警方已抓获现年62岁的嫌疑人、非裔男子弗兰克·罗伯特·詹姆斯，并将其拘押。

据美国媒体援引执法部门消息人士的话报道，纽约警方13日下午接到群众举报后在曼哈顿东村街头将詹姆斯抓获。

美国纽约东区联邦检察官布雷翁·皮斯当天在一份声明中说，布鲁克林联邦法院指控詹姆斯对公共交通系统实施恐怖袭击和其他暴力袭击。一旦罪名成立，詹姆斯最高可被判处终身监禁。据皮斯介绍，詹姆斯此前有犯罪记录，曾在纽约、新泽西等多州被警方逮捕。

纽约市布鲁克林区一地铁站12日发生枪击事件，造成20多人受伤。警方说，嫌疑人先扔出两枚烟雾弹，然后用手枪对地铁乘客射击，打伤10人。另有十余人因吸入烟雾、跌倒等原因受伤。

纽约州州长凯茜·霍楚尔12日呼吁停止枪支暴力，表示将动用纽约州所有资源打击犯罪。纽约市长埃里克·亚当斯同日说，枪支暴力是纽约市无法单独解决的全国性问题。

纽约市警察局6日公布的数据显示，今年3月纽约发生115起枪击事件，同比增加16.2%。

今年以来美国枪支暴力情况不容乐观。“枪支暴力档案”网站截至本月12日的统计数据显示，涉枪事件今年已在美国造成至少11918人丧生，另有9522人受伤。

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