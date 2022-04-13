新华社北京4月13日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯总统普京13日表示，一些西方国家拒绝与俄正常合作引发能源危机。乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇13日在社交媒体上说，乌克兰海军陆战队第36旅成功增援在马里乌波尔市的部队。

——俄罗斯总统普京13日表示，一些西方国家拒绝与俄正常合作、拒绝俄部分能源，已使数百万欧洲民众深受打击，并引发能源危机。这些国家在经历严重通货膨胀，俄罗斯也面临诸多问题。俄方将增加能源产品在国内的消费，促进原材料深加工，并增加对世界其他地区的能源供应。

——乌克兰总统办公室顾问阿列斯托维奇13日在社交媒体上说，乌克兰海军陆战队第36旅成功增援在马里乌波尔市的部队。

——俄审计署署长库德林13日说，俄2022年国内生产总值将至少下降10%，年通胀率可能达到20%。

——俄国防部发言人科纳申科夫13日通报，在俄军进攻下，驻守在马里乌波尔市伊里奇冶金厂的1026名隶属于乌海军陆战队第36旅的军人放下武器投降，其中包括162名军官。

——科纳申科夫13日还通报说，俄军自开展特别军事行动以来，已摧毁乌军130架飞机、103架直升机、447架无人机、244套防空导弹系统、2169辆坦克及装甲车辆、243台多管火箭炮、931门野战火炮和迫击炮、2076辆特种军用车辆。

——俄副外长里亚布科夫13日说，在当前美国不顾一切地支持乌克兰并向其输送武器的情况下，俄方认为与美方就乌克兰局势进行全面接触毫无意义。

——欧盟理事会13日发表声明说，欧盟27个成员国同意再次向乌克兰提供5亿欧元军事援助。俄罗斯与乌克兰冲突爆发后，欧盟对乌军援累计已达15亿欧元。

——俄罗斯安全会议副主席梅德韦杰夫12日表示，乌克兰境内的生物实验室曾从事生物武器相关研发。

——乌克兰总理什梅加尔12日晚说，已有超过250家企业从冲突地区转移到乌其他地区，其中121家企业已恢复生产，另有430家企业等待转移。今年3月中旬以来，乌政府启动冲突地区企业搬迁工程，向乌中西部地区转移企业。（参与记者：耿鹏宇、李铭、李东旭、李奥、任珂）

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