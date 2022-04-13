人民网北京4月13日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持13日记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：美国国务院12日发布《2021年国别人权报告》，攻击了中国的政治制度和人权状况。美国务卿布林肯在发布会上称，中国政府继续在新疆对维吾尔族穆斯林和其他少数群体犯下“种族灭绝”和“反人类罪行”，侵蚀了香港基本自由和自治，并在西藏进行系统性的镇压。中方对此有何评论？

赵立坚：美方所谓“2021年国别人权报告”的涉华内容和布林肯国务卿有关表态罔顾事实、颠倒是非，充斥着政治谎言和意识形态偏见，中方对此强烈不满、坚决反对。

中国的人权状况如何，中国人民心中有一杆秤；中国政府的治理能力如何，国际社会早就有目共睹。这都不是美国某些人说几句话或发表一个报告就能够诋毁的。美国政府年复一年借所谓人权报告诋毁抹黑中国，攻击世界多国多地，企图将自己塑造成“人权判官”“人权标杆”。这恰恰暴露了美方的虚伪和双标。

若论尊重和保障人权，美国可谓内外欠账、罪行累累。对内，人权是美国政府始终没有兑现的空头支票。美国坐拥全世界最先进的医疗设备和技术，却成为全球新冠肺炎感染和死亡人数最多的国家。美政府不谋抗疫之举，大搞政治操弄，鼓噪实验室泄漏病毒，任由美国种族主义“病毒”与新冠病毒一起蔓延，导致反亚裔仇恨犯罪频发高发。美国长期推行歧视性移民政策，严重挤压拉美裔、亚裔、非洲裔移民生存空间；“骨肉分离”的移民政策，超期羁押、酷刑和强迫劳动等不人道待遇严重危及移民的生命、尊严和自由。美国枪支暴力问题丛生，执法不公、监狱虐囚等现象频发，美国民众生活在缺乏安全的恐惧之中。

对外，人权是美国政府推行霸权的遮羞布。美国颠覆行为和战争造成难移民潮，仅在阿富汗、伊拉克、叙利亚就产生2000余万难民、移民。美国20年来发动的所谓“反恐”战争已让90多万人失去生命。美国对阿富汗开展的军事行动，夺走的不仅是十多万人的生命，还有阿富汗人民70亿美元的救命钱。美国遍布全球的秘密监狱网制造的人权悲剧令世界哗然。在世界经济面临新冠疫情冲击的背景下，美国仍以人权为借口，以制裁为手段，对他国大肆施压威胁。这不仅加剧了相关国家的人道危机，更危及全球经济复苏和产业链供应链稳定。

美方应该做的是立即停止对他国人权指手画脚、攻击抹黑，切实躬身自省、改过自新，真正为改善美国自身人权状况和国际人权事业健康发展做些有益的事。

《环球时报》记者：据报道，12日，美国国防部情报局发表报告称，中国情报、监视、侦察卫星数量不断扩大，仅次于美。中国人民解放军拥有和运营世界上约一半侦察卫星，大部分可对印太地区乃至世界各地的美国及盟友军队进行监控、跟踪和定位。该报道还称，中国和俄罗斯还在继续研发、部署可攻击美国卫星的激光武器。中方对此有何回应？

赵立坚：美方罔顾事实，反复渲染所谓中国和俄罗斯“外空威胁”，其实质是为美方自身发展军力、谋求称霸外空制造借口，也是美方固守冷战思维、转嫁自身责任的又一表现。

美国才是外空安全面临的最大威胁。美国政府公然将外空界定为“作战疆域”，加快组建外空军和外空司令部，大力研发部署进攻性外空武器。作为拥有上千枚卫星的国家，美国至今仍在密集发射各类卫星，包括军事侦察卫星。美军方还参与了大量商业航天投资，采购数十亿美元的商业卫星服务，将其用于军事用途。同时，美国长期消极抵制谈判外空军控法律文书。美国已经成为外空军控进程最大障碍。

中方一向倡导和平利用外空，反对外空武器化和军备竞赛，积极在外空领域推动构建人类命运共同体。中国探索外空，是为满足国家经济、社会、科技和安全等需求。

美国政府应该切实承担起大国应尽的责任，检视自身在外空领域一系列消极举动。美方应停止鼓噪所谓“中国外空威胁论”，停止阻挡外空军控法律文书谈判进程，为维护外空持久和平与安全做出应有的贡献。

新华社记者：我的问题是关于福岛核电站的。一年前也就是去年4月13日，日本政府决定将福岛第一核电站超百万吨核污染水经过滤并稀释后排入大海，这一做法在日本国内和国际社会引发了强烈担忧和关切。我们注意到，前几天日本民众再次自发组织集会，反对核污染水排海的决定。但是已经一年过去了，日本政府并未撤销核污染水排海决定，也没有给国际社会一个满意的答案。中方对此有何评论？

赵立坚：中方已经多次表明在这一问题上的立场。我们对日本政府单方面决定向海洋排放福岛核污染水表示严重关切和坚决反对。

核污染水排海对海洋生态环境、食品安全和人类健康的潜在危害不容忽视。自一年前日本政府作出将核污染水排海决定以来，环太平洋各国及日本国内民众的质疑和反对声音一直没有停止。中国、韩国、俄罗斯以及一些太平洋岛国都对日方核污水排海决定表达了关切。日本国内多个民间组织约18万人联署反对核污染水排海，日本全国渔业协会联合会更是多次公开表明坚决反对的立场。然而，日本政府却对国际社会关切和国内民意置若罔闻，迄未对排海方案正当性、核污染水数据可靠性、净化装置有效性、环境影响不确定性等问题作出令人信服的解释。近期，国际原子能机构技术工作组两次赴日进行实地调查，考察评估工作仍未结束，日方却继续推进核污染水排海准备工作，这种做法极不负责任。

我想强调的是，日方当前要做的，不是极力找借口为核污染水排海的错误决定粉饰，而是正视国际社会的合理关切，切实履行应尽的责任和义务，以公开、透明、科学、安全的方式处置核污染水。我们敦促日方本着负责任的态度，同包括周边邻国在内的利益攸关方和有关国际机构充分协商，寻找妥善的处置办法。在此之前，日方不得擅自启动核污染水排海。

澳亚卫视记者：由帕劳和美国联办第七届“我们的海洋大会”（OOC）将于13-14日举行。台湾外事部门发言人表示，台“总统特使”张子敬以“环境保护署署长”的正式官衔与会。发言人对此有何评论？

赵立坚：首先我要强调的是，中方不承认所谓的台湾“总统”特使。美国和帕劳允许台湾当局官员出席有关会议，将制造“两个中国”。中方对此强烈不满、坚决反对。

世界上只有一个中国，台湾是中国领土不可分割的一部分。这是任何人都无法改变的历史和法理事实。美国和帕劳应恪守一个中国原则，不为“台独”分裂势力提供任何舞台。我们也正告民进党当局，任何在国际上搞所谓“突破”的图谋终将失败。

《北京青年报》记者：乌克兰危机造成粮食等大宗商品价格上涨，粮食安全成为当前国际社会普遍关注的重要议题，对国家安全乃至世界稳定至关重要。就此想问问发言人有何看法？

赵立坚：俄乌冲突爆发后，美国及其盟友发起一轮接一轮对俄单边制裁。但制裁没有解决任何问题，反而使本就不乐观的世界经济形势雪上加霜。你刚才提到了粮食安全问题，我注意到，就连美国总统也不得不承认，对俄制裁让许多国家付出代价，粮食短缺成为现实。我也注意到，德国外交政策网站刊文指出，粮食价格上涨恐将在阿拉伯世界引发“饥饿暴动”，导致政治动荡。

当前，世界各国既要应对新冠疫情，又要设法复苏经济，已经够困难了。在此背景下，全方位、无差别制裁不仅会造成新的不可挽回的损失，还可能冲击现有世界经济体系，使国际经济合作几十年努力的成果毁于一旦，最终让各国人民为此付出沉重代价，这不公正，也不合理，更有违国际道义和全球民心。

处理国际地区热点问题，并不是只有战争和制裁选项，对话谈判才是根本解决之道，也是最符合各方利益的正确出路。国际社会应继续为推动俄乌谈判进程提供助力，为政治解决创造条件。美国作为乌克兰危机的始作俑者，更应该深刻反思，改改蛮横霸道的老毛病，劝和促谈而不是拱火浇油。同时，美国作为世界大国，更有责任维护世界经济体制、规则、基础的稳定，不应让世界各国为美国的单边制裁埋单。

巴通社记者：巴基斯坦新任总理夏巴兹·谢里夫当选后在国民议会发表就职演讲，表示其政府将加快高质量建设中巴经济走廊，将其打造为中巴友谊的象征。外交部对此有何回应？

赵立坚：中方注意到夏巴兹总理关于中巴经济走廊建设的有关表态，对此表示高度赞赏。中巴经济走廊启动以来为巴基斯坦经济发展和民生改善作出重要贡献，得到各界广泛赞誉和认可。中方愿同巴方一道努力，继续高质量推进中巴经济走廊建设，将中巴经济走廊打造成“一带一路”高质量建设示范工程。

深圳卫视记者：当地时间12日，美国纽约市布鲁克林的一个地铁站发生枪击事件，已造成至少29人受伤。中方对此有何评论？目前是否有中国公民伤亡？

赵立坚：我注意到有关报道。我们一贯反对和谴责枪支暴力行为，向伤者和家属表示慰问。

中国驻纽约总领馆已第一时间启动领事保护应急机制，通过多方渠道核实了解事件是否涉及中国公民。截至目前，总领馆暂未收到有中国公民在事件中伤亡的消息。外交部及驻纽约总领馆将继续密切跟踪事件进展。我们同时也提醒在美中国公民提高风险防范意识，保护自身安全。

类似布鲁克林地铁站枪击事件这样的悲剧一再发生，与美国长期存在的枪支泛滥和枪支暴力问题脱不了干系。枪支暴力已经成为美国社会严重的人权痼疾。巧合的是，就在枪击事件的同一天，美国国务院发布了《2021年国别人权报告》。这篇报告通篇对别国人权状况横加指责，却对自己日益恶化的人权状况只字不提。且不说美国国内严重的系统性种族歧视、暴力执法等问题，单是枪支暴力问题，根据“枪支暴力档案”网站，今年以来，美国已经有一万多人死于枪支暴力案件，其中包括131起大规模枪击事件。如此触目惊心的数字，难道不值得美方警醒吗？本国人民的生命和安全，难道不值得美方关注吗？

美国已经成为名副其实的枪击之国。我们真心希望类似纽约地铁枪击事件这样的悲剧不再重演，真心希望美国人民能过上没有枪击、没有歧视、没有恐惧的日子。美国政府绝不是什么“人权教师爷”。美国政府应该做的是停止对别国人权状况指手画脚，为改善本国糟糕的人权状况做一些实实在在的事情。

路透社记者：一位澳大利亚部长周三请所罗门群岛总理不要签署所中安全协议，并表示澳今年将拨款1.6亿澳元支持所。你对此有何评论？

赵立坚：关于你提到的关于澳大利亚和所罗门关系的事情，我不予评论。我要强调的是，中国和所罗门群岛安全合作基于相互平等、互利共赢原则，是两国主权范围内的事，符合国际法和国际惯例，有利于所罗门群岛社会稳定和长治久安，有利于促进所罗门群岛及南太地区的和平、稳定与发展。中所安全合作不针对任何第三方，与所罗门群岛同其他国家合作互不冲突，可对地区现有合作机制形成有益的补充。有关国家应该秉持客观理性态度看待，尊重中所两国主权和自主选择，不要在岛国地区挑动对立、制造分裂，多做有利于地区和平、稳定和发展的事。

彭博社记者：美国总统拜登称，被曝光的俄罗斯军队在乌克兰的杀戮行为构成“种族灭绝”。外交部对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。中方一贯主张，在乌克兰问题上，当务之急是相关各方保持冷静克制，尽快停火止战，避免发生大规模人道主义危机。国际社会所作的任何努力都应为紧张局势降温而不是火上浇油，都应推动外交解决而不是使局势进一步升级。

彭博社记者：此前有报道称美国、英国、澳大利亚询问日本政府是否加入美英澳三边安全伙伴关系，对此一名日本官员予以否认，称相关消息不属实。外交部对此有何评论？

赵立坚：中方注意到有关报道。美英澳建立所谓的“三边安全伙伴关系”，本质上是拉帮结伙大搞集团政治，通过军事合作挑动军事对抗。这是典型的冷战思维。美英澳三国在这一框架下开展核动力潜艇、高超音速武器等极为敏感的军事合作。这不仅加大核扩散风险、冲击国际核不扩散体系，也将加剧亚太军备竞赛，破坏地区和平稳定。中方对此严重关切、坚决反对。

美英澳三国应该正视亚太国家求和平、谋发展、促合作的愿望，摒弃冷战思维和零和博弈，忠实履行国际义务，多做有利于地区和平与发展的事。

(责编：崔译戈、吴成良)