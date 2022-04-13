新华社安卡拉4月13日电 俄乌冲突爆发以来，土耳其因多次成为俄乌谈判举办地而受到关注。这个横跨欧亚大陆的北约成员国，与北约之间关系却相当微妙。最近民调结果显示，土耳其民众对北约反感和不信任增加。在接受新华社记者采访时，有民众直言，北约唯美国马首是瞻无助于俄乌冲突解决，反而激化矛盾。请看新华社记者从土耳其首都安卡拉发回的报道——

据土耳其民调机构Metropoll日前公布的民调结果，约48%土耳其受访者认为美国和北约应对本次俄乌冲突负责。

另一家民调机构Areda2月底公布的民调结果显示，逾90%土耳其受访者认为，倘若土耳其面对乌克兰现在的状况，不能指望北约出手保护。

土耳其民众对北约不满早有迹可循。美国智库皮尤研究中心研究显示，自2011年至2019年，土耳其民众对北约支持率徘徊在15%至25%，在北约成员国中处于最低水平。

安卡拉市民韦伊塞尔·埃德姆告诉新华社记者，看不惯北约对美国言听计从、对土耳其实施武器禁运等作法。“北约简直就是美国的附属物，就像美国的武装力量似的。要是土耳其面临威胁，北约绝对不会帮忙。”

埃尔肯·屈奇克告诉记者，正是因为北约邀请乌克兰加入，矛盾才会激化到如此地步，因此土耳其在俄乌之间保持中立是正确选择。

一名年长的男性市民对记者抱怨说：“北约没为土耳其做过任何事，但每当北约有需要，土耳其就会派兵。”

土耳其国防杂志主编厄兹居尔·埃克希认为，美国是北约“主角”，并依据美国利益塑造北约，因此土耳其与北约的关系主要由土美关系决定，而土美关系无疑“有些苦涩”。

“对美国来说，土耳其可被轻易放弃，又因其地缘政治重要性不会被彻底放弃，土耳其民众对此心知肚明。”他说，土耳其为北约贡献的支持，远多于从北约获得的支持。

有分析认为，俄乌冲突以来，土耳其多次表示愿做俄乌冲突调解人，是少有并未追随美国对俄制裁的北约国家，一直试图在美国和俄罗斯之间做平衡。

面对俄罗斯，土耳其一方面与俄罗斯在能源、防务和旅游领域关系密切，另一方面也对俄罗斯在黑海地区军事存在有所顾忌。

面对美国，土耳其心态复杂。双方近年来因美籍牧师布伦森事件、美方支持叙利亚境内库尔德人武装、土方向俄罗斯采购S-400型防空导弹系统等多次酿出外交争端。美国对土耳其相关产业和政府高官多次实施制裁。

其中，土耳其2017年与俄罗斯签订合同，购买其S-400防空导弹系统，遭到美国和北约强烈反对。此后，美国禁止土耳其参与制造和购买美方主导研制的F-35战机。俄乌冲突爆发后，美国政府试图说服部分盟友将本国拥有的苏制或俄制军事装备输送给乌克兰。据外媒报道，美国还“看上”了土耳其的S-400防空导弹系统。不过，土总统埃尔多安3月下旬在参加北约峰会后面对媒体提问时，以不刺激局势为由否定了将S-400防空导弹系统转给乌克兰的可能性。（记者：李振北、熊思浩、王科文；报道员：布拉克·阿肯哲、乌穆特·厄兹吕；剪辑：淡然；编辑：孙浩）

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(责编：崔译戈、杨牧)