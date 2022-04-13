新华社首尔4月13日电（记者杜白羽 孙一然）韩国候任总统尹锡悦13日公布新一届政府8个部门长官人选提名，加上此前公布的8个部门长官和国务总理人选提名，韩国新内阁轮廓显现。

尹锡悦当天在位于首尔的总统职务交接委员会办公室公布新内阁部分人选名单。金仁喆获提名为社会副总理兼教育部长官、韩东勋为法务部长官、朴振为外交部长官、权宁世为统一部长官、李祥敏为行政安全部长官、韩和真为环境部长官、赵承焕为海洋水产部长官、李永为中小风险企业部长官。尹锡悦当天同时提名金大棋为总统秘书室室长。

在10日公布的内阁成员名单中，秋庆镐获提名为经济副总理兼企划财政部长官、李钟燮为国防部长官、李昌洋为产业通商资源部长官、元喜龙为国土交通部长官、李宗昊为科学技术信息通信部长官、郑镐永为保健福祉部长官、朴普均为文化体育观光部长官、金贤淑为女性家庭部长官。

据韩国媒体报道，18个部门中，目前仅剩雇佣劳动部和农林畜产食品部的长官人选还未公布。

按程序，所有内阁提名人选均需接受国会听证。除国务总理外，无论国会通过与否，获提名者都可最终获得任命。本月3日，尹锡悦提名韩德洙为国务总理。

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