新华社北京4月13日电（记者董雪、孙楠）外交部发言人赵立坚13日就美国纽约日前发生枪击事件应询表示，中方一贯反对和谴责枪支暴力行为，向伤者和家属表示慰问。真心希望类似悲剧不再重演，美国人民能过上没有枪击、没有歧视、没有恐惧的日子。

当日例行记者会上，有记者问：当地时间4月12日，美国纽约市布鲁克林一个地铁站发生枪击事件，已造成至少29人受伤。中方对此有何评论？是否有中国公民伤亡？

赵立坚表示，中方一贯反对和谴责枪支暴力行为，向伤者和家属表示慰问。中国驻纽约总领馆已经第一时间启动领事保护应急机制，通过多方渠道核实了解事件是否涉及中国公民。截至目前，总领馆暂未收到有中国公民在事件中伤亡的消息。

“外交部及驻纽约总领馆将继续密切跟踪事件进展。我们同时也提醒在美中国公民提高风险防范意识，保护自身安全。”他说。

赵立坚说，类似布鲁克林地铁站枪击事件这样的悲剧一再发生，与美国长期存在的枪支泛滥和枪支暴力问题脱不了干系。枪支暴力已经成为美国社会严重的人权痼疾。巧合的是，就在这起枪击事件同一天，美国国务院发布了《2021年国别人权报告》。报告通篇对别国人权状况横加指责，却对自己日益恶化的人权状况只字不提。

他说，且不说美国国内严重的系统性种族歧视、暴力执法等问题，单是枪支暴力问题，根据“枪支暴力档案”网站，今年以来，美国已有1万多人死于枪支暴力案件，其中包括131起大规模枪击事件。“如此触目惊心的数字，难道不值得美方警醒吗？本国人民的生命和安全，难道不值得美方关注吗？”

“美国已经成为名副其实的枪击之国。我们真心希望类似悲剧不再重演，美国人民能过上没有枪击、没有歧视、没有恐惧的日子。”赵立坚说。

他表示，美国政府应停止扮演“人权教师爷”，停止对别国人权状况指手画脚，为改善本国糟糕的人权状况做一些实实在在的事情。

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