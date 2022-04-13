人民网北京4月13日电 （记者陈尚文）4月12日至13日，第六届中德青少年文化教育研讨会举行。本届研讨会主题为“跨文化理解与跨文化交流能力的培育”，由中国宋庆龄基金会、德国墨卡托基金会主办，中国宋庆龄青少年科技文化交流中心、德国对外关系研究所承办。中德双方分别在北京和斯图加特设立会场，通过视频连线进行研讨交流。

4月12日至13日，主题为“跨文化理解与跨文化交流能力的培育”的第六届中德青少年文化教育研讨会举行，两国专家以视频连线方式展开研讨交流。中国宋庆龄基金会供图

中国宋庆龄基金会常务副主席杭元祥在开幕式致辞中表示，当前，跨文化理解、交流与合作的必要性和紧迫性更加凸显。本次研讨会聚焦“跨文化理解与跨文化交流能力的培育”主题，深入探讨如何通过文化教育帮助青少年培养更强的国际理解和交流能力，为未来开展高效国际合作、共同应对人类面临的风险和挑战打下基础，具有重要的现实意义和很强的针对性。

德国墨卡托基金会执行董事局主席沃尔夫冈·鲁厄对本次研讨会主题予以高度评价。鲁厄表示，中国宋庆龄基金会与墨卡托基金会共同开展德中交流项目，促进德中人文交流，也有利于德方更好地了解中国。墨卡托基金会高度重视与中国在青年领域进行交流，愿继续与中国宋庆龄基金会加强交流与合作。

德国对外关系研究所副所长塞巴斯蒂安·柯伯指出，当今世界充满变化和挑战，各国只有团结一致才能战胜共同困难，培育跨文化交流能力对实现这一目标至关重要。希望本次研讨会对促进不同文化进行更好的交流合作提供智慧和力量。

4月12日至13日，主题为“跨文化理解与跨文化交流能力的培育”的第六届中德青少年文化教育研讨会举行，两国专家以视频连线方式展开研讨交流。中国宋庆龄基金会供图

研讨会期间，中德专家围绕“跨文化理解和文化对话”“跨文化交流能力的培育”等议题展开深入探讨和交流，并对过去几届研讨会的经验和做法进行总结，提出建设性建议。

据悉，中国宋庆龄基金会和德国墨卡托基金会于2016年建立长期交流机制，连续6年举办中德青少年文化教育研讨会，围绕青少年文化教育主题，为中德相关机构和专家学者搭建平台，交流经验理念，分享教育智慧，促进中德人文交流。

(责编：崔译戈、吴成良)