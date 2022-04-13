新华社符拉迪沃斯托克4月13日电 在俄罗斯宇航日之际，俄罗斯总统普京和白俄罗斯总统卢卡申科12日前往俄远东地区的东方航天发射场并举行会谈。普京表示，俄罗斯和白俄罗斯将加强一体化进程，以应对西方制裁。

普京在与卢卡申科共同举行的记者招待会上说，俄白将共同应对阻碍两国发展或人为将两国与全球经济隔离开来的任何企图。

4月12日，俄罗斯总统普京（右）与白俄罗斯总统卢卡申科在俄远东地区东方航天发射场举行记者招待会。新华社/卫星社

关于西方对俄罗斯的制裁，普京表示希望西方的理性思维能够占上风，任何人都做不到为俄罗斯关闭所有的门和窗。

卢卡申科说，美国怂恿乌克兰、波兰和波罗的海三国对抗白俄罗斯，在俄罗斯对乌克兰的特别军事行动中，白俄罗斯需要做的是不允许任何人“向俄罗斯背后开枪”。

卢卡申科当天在东方航天发射场参观。这座发射场位于阿穆尔州，是俄罗斯首个国家民用航天中心。

普京表示，俄罗斯将在航天等高科技领域与白俄罗斯加强合作，将合作研制高精度地球遥感新卫星和等离子发动机。白俄罗斯专家还将参与俄罗斯东方航天发射场的建设。此外，俄将恢复探月计划，发射“月球-25”号探测器，发展太空核能技术。

4月12日，俄罗斯总统普京在俄远东地区东方航天发射场发表讲话。新华社/卫星社

冷战期间，美国和苏联在太空展开激烈竞赛。1957年10月4日，苏联发射人类首颗人造地球卫星“斯普特尼克”1号。1961年4月12日，搭载苏联宇航员尤里·加加林的“东方”号飞船从拜科努尔发射场升空，实现人类首次太空飞行。

俄罗斯2月24日对乌克兰发起特别军事行动后，美国和西方多国发起对俄制裁，波及贸易、金融、能源、航运等领域。俄国家航天公司总裁罗戈津本月3日说，“出于道德和伦理原因”，俄国家航天公司已停止与西方国家的联合项目。

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