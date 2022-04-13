4月12日下午，巴基斯坦新总理夏巴兹·谢里夫在总理府会见中国驻巴基斯坦使馆临时代办庞春雪。巴外秘马哈茂德及中国驻巴基斯坦使馆杨诺公参、鲍众政务参赞等参加。

庞春雪首先转达了中国政府和中国领导人对夏巴兹当选巴基斯坦总理的祝贺，表示中巴是全天候战略合作伙伴，两国关系坚如磐石，牢不可破。中方期待同巴基斯坦新政府密切合作，赓续传统友谊，加强战略沟通，深入推进中巴经济走廊建设，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。

夏巴兹感谢中国政府和中国领导人对他当选的热情祝贺，请转达他本人对习近平主席和中方领导人的亲切问候。他表示，巴中友好深植于两国人民心中，坚不可摧，无可撼动。巴基斯坦视中国为最好的朋友，珍视与中国人民的友好情谊。一直以来，巴中相互支持，互利合作，两国关系堪称国与国之间关系的典范。在习近平主席亲自关心下，中巴经济走廊建设不断推进，取得丰硕成果。

夏巴兹表示，巴新政府高度重视发展对华关系，愿进一步加强两国在农业、科技、教育、扶贫等各领域合作，以更大魄力、更高效率推动走廊建设，打造“巴基斯坦速度”，更好造福两国和两国人民。

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