新华社首尔4月13日电（记者杜白羽 孙一然）韩国保健福祉部长官权德喆13日在中央灾难安全对策本部会议上表示，政府计划推进面向60岁以上老年人的新冠疫苗第四针接种工作。

权德喆表示，韩政府部门自2月起已面向全国疗养设施的入住人员和免疫力低下人群实施第四针新冠疫苗接种，今后将把60岁以上老人纳入第四针接种对象。

权德喆说，在4月第一周，韩国的新冠重症和死亡病例中，60岁以上老人分别占85.7%和94.4%。韩国政府在分析国外第四针新冠疫苗接种情况，并同国内专家研究接种效果和安全性后，做出上述决定。

另据韩国新冠疫苗预防接种推进团13日公布的计划，接种第三针新冠疫苗超过120天的60岁以上人群，可从本月14日起直接前往全国各医疗机构接种点接种第四针疫苗；通过网站和电话预约接种第四针疫苗的60岁以上老人，将从本月25日起陆续接种。

权德喆当天还表示，由于韩国单周新冠死亡病例仍处于2000多例的高位，且境内已发现新冠重组毒株XL的感染病例，因此仍不能掉以轻心。

近期韩国新冠疫情呈逐渐趋缓之势。据韩国中央防疫对策本部12日数据，上周韩国日均新冠确诊病例数较前一周减少28.6%，新增重症患者和死亡病例数也较前一周分别下降20.5%和6.4%。

据韩国中央防疫对策本部13日发布的疫情数据，截至当天零时，韩国过去24小时新增新冠确诊病例约19.5万例，累计确诊1583万例；新增死亡病例184例，累计死亡20034例。

(责编：崔译戈、杨牧)