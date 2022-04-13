郭磊

新华社惠灵顿4月13日电（记者郭磊）新西兰储备银行（央行）13日宣布，将基准利率上调50个基点至1.5%。这是新西兰央行自2021年10月以来连续第四次加息，也是自2000年5月以来首次单次加息50个基点。

新西兰央行当天发布报告指出，新冠疫情和俄乌冲突对全球供应链的破坏性影响不断加剧全球通胀压力，大幅推高全球商品和能源价格，导致新西兰国内消费者信心持续低迷，消费者价格指数（CPI）不断上升。“现采取更激进行动（指上调50个基点），在全球经济环境高度不确定的情况下增加政策灵活性。”

另据新西兰统计局同日发布的数据，截至今年3月的12个月里，新西兰食品价格指数上涨7.6%，为2011年以来最大涨幅。

新西兰统计局此前发布的数据显示，2021年第四季度，新西兰CPI按年率计算上涨5.9%，为1990年第二季度以来最大涨幅。

2020年3月，新西兰央行将基准利率下调至0.25%，此后长时间将利率维持在这一历史低位，以应对疫情给经济带来的冲击。随着2021年下半年新西兰通胀居高不下，新西兰央行自去年10月起，连续三次将基准利率分别上调25个基点。

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