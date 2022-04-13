新华社纽约4月12日电 （国际观察）枪支暴力再现 美国枪患难解

新华社记者刘亚南

美国纽约市布鲁克林区一地铁站12日发生枪击事件。据美国媒体报道，持枪者至少开枪33次，造成20余人受伤。这是美国今年发生的第131起造成至少4人伤亡的严重枪击事件。

分析人士指出，枪支暴力已成为美国社会一大顽疾。在政治极化等因素影响下，每年有越来越多美国民众成为枪支暴力的受害者，美国枪患越来越难以解决。

惊魂一刻

根据纽约警方的说法，枪手先是扔出两枚烟雾弹，然后用手枪对地铁乘客射击，打伤10人，包括7名男性和3名女性。另有十余人因吸入烟雾、跌倒等原因受伤。纽约州州长凯茜·霍楚尔在枪击事件发生后说，伤者中有5名学生。

伤者之一霍拉里·本卡达告诉美国有线电视新闻网，事发时他坐在枪手旁，试图逃跑时被击中膝盖。“我感到震惊，我感到害怕，我不知道今后我是否还敢乘坐地铁。”

同在这班地铁上的乔丹· 杰维尔也向美国媒体倾诉了他的遭遇。他先是听到书本接连掉落的声音，然后看到人群向列车前部跑去并有烟雾出现。他说，奔跑的人们一边哭泣，一边祈祷，“我很庆幸活了下来”。

美国白宫新闻秘书普萨基12日在社交媒体上说，总统拜登已经听取有关纽约市地铁枪击事件最新进展的简报。白宫高级工作人员正与纽约市长和警察局长联系，以提供支援。

愈演愈烈

纽约市长埃里克·亚当斯12日晚表示，枪支暴力是纽约市无法单独解决的全国性问题。

正如亚当斯所言，近年来全美枪支暴力问题愈演愈烈。在《创伤外科与急症护理开放获取杂志》的一项分析中，研究人员基于平均80岁的预期寿命计算，在2009年至2018年期间，仅因为枪支，美国人就损失了1260万年的寿命。在上述时段，枪支导致的死亡人数每年增长0.72%，占创伤死亡人数的比例从47%升至近51%。

今年以来美国枪支暴力情况同样不容乐观。“枪支暴力档案”网站截至12日的统计数据显示，涉枪事件已在美国造成至少11918人丧生，另有9522人受枪伤。

美国纽约州立大学奥斯威戈分校犯罪学副教授贾克琳·席尔德克劳特认为，严重的枪击事件以及每天被枪支伤害的人都在提醒人们，枪支暴力在美国已成为一场公共危机，不仅对目击者造成创伤，还将影响整个城市的公共安全信任度。

美国《洛杉矶时报》日前发文指出，枪支暴力已成为美国人的“生存方式和死亡方式”，但这种情况并没有在其他发达国家出现。美国的枪支凶杀率是加拿大的8倍、法国的13倍、澳大利亚的23倍。

积重难返

为遏制枪支暴力，美国政府11日出台新规，对无编号且难以追踪的“幽灵枪”加强监管，包括禁止商家不进行背景调查就出售“幽灵枪”套件等。但分析人士指出，美国枪患有着复杂成因，仅靠出台一些细枝末节的法规恐怕只是杯水车薪。

根据波士顿大学公共卫生学院资料，加利福尼亚州有107条不同的枪支管制法律，居全美之首。但该州仍屡屡发生枪支暴力事件。就在本月3日，加州首府萨克拉门托市发生一起严重枪击案，共造成6人死亡、12人受伤。

最近两年，新冠疫情暴发、经济遭受冲击、种族矛盾凸显等因素导致私人枪支持有量进一步增加。美国“每个城市支持枪支安全”组织发布的报告指出，数百万美国人在新冠疫情大流行期间急于购买枪支，他们自认为是在购买安全产品，但实际却使自己面临更高的枪支暴力风险。

此外，政治因素也令美国的枪支暴力问题更加难解。民主和共和两党长期在控枪问题上对立，导致相关法案难以通过。拥有超过500万会员的美国全国步枪协会为了维护自身利益，不断通过游说关键政客等方式，阻碍控枪相关立法。

美国犯罪问题学者托马斯·阿布特说，华盛顿被政治极化笼罩，在国家层面解决枪支暴力问题的进展将非常缓慢。（参与记者：孙丁）

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