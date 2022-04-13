新华社开罗4月13日电 通讯：俄乌冲突、美加息助推通胀 中东斋月有点难

新华社记者杨振海 李芮

受俄乌冲突及美西方国家对俄制裁、美联储加息等因素影响，全球大宗商品、粮食价格持续上涨，中东多国明显感受到物价上涨压力，不少民众在选购斋月食品时望而却步。

来自加沙地带中部城市迪尔巴拉赫的苏海拉·阿卜杜-哈迪是七个孩子的母亲。从4月2日进入斋月以来，她们全家就没买过一只鸡。孩子们总是缠着她央求：“妈妈，我想吃肉！”

阿卜杜-哈迪的丈夫在当地一家工厂做日工，一天勉强挣10美元。“这并不够买一只鸡！”她告诉新华社记者。加沙巴希尔家禽和肉类中心的工作人员法耶兹·埃杰拉勒说，今年鸡肉价格已经超出不少家庭的经济承受能力。

在埃及首都开罗，马哈茂德·艾哈迈德的家人也近一个月没吃到肉了。他是一幢居民楼的保安，月薪约200美元。这名四个孩子的父亲告诉记者：“斋月是幸福和聚会的月份，但由于缺钱和物价飙升，今年的斋月好像并不像以往那么幸福。”

埃及是全球最大的小麦进口国之一。开罗面粉价格近期大幅上涨，一袋40公斤面粉的售价从2月的430埃镑（1美元约合18.3埃镑）涨至如今的560埃镑。

联合国贸易和发展会议在一份最新报告中说，俄乌冲突引发大宗商品价格飞涨，给那些本已遭受新冠疫情重击的欠发达国家带来新的经济震荡，“一股强烈的社会焦虑情绪已在蔓延”。

土耳其肉奶业理事会3月底宣布，将牛羊肉价格上调48%。由于运送葵花籽油的货船因俄乌冲突无法顺利抵达，葵花籽油价格也出现上涨并一度引发恐慌性抢购。此外，受禁捕令影响，伊斯坦布尔渔业市场鱼产品价格近期大幅飙升。

“现在很多老百姓已经买不起鱼了，甚至连最便宜的凤尾鱼和竹荚鱼也卖不动了。”鱼市商贩穆拉特说。

利比亚民众穆罕默德·达尔维什告诉记者，肉类、奶制品和食用油的价格近期涨幅都超过50%，蔬菜和面粉的涨幅更是超过100%。

在首都的黎波里的超市，以前一公斤售价为3利比亚第纳尔（1美元约合4.7利比亚第纳尔）的大米，现已涨至一公斤8利比亚第纳尔；5升装食用油价格接近翻番。

联合国粮食及农业组织最新报告显示，3月粮农组织食品价格指数为159.3点，环比上涨12.6%，同比上升33.6%，继2月攀升至1990年该指数设立以来最高水平后，再创新高。

俄罗斯和乌克兰均为重要农产品出口国。据粮农组织报告，过去三年里，俄罗斯与乌克兰两国合计约占全球小麦出口的30%和玉米出口的20%。

中东部分国家的化肥、饲料等价格也大幅上涨。黎巴嫩近期饲料价格飙升，不少小农场面临倒闭风险。黎巴嫩养牛农民萨阿德告诉记者，目前饲料价格上涨约50%，一公斤饲料价格已相当于一公斤牛奶的价格，“这让我们难以维持下去！”

化肥价格的快速上涨，又进一步加剧了埃及、叙利亚和黎巴嫩等国的粮食供应危机。

美联储加息及货币政策加速收紧的预期，导致部分国家资金大量外流，货币持续贬值，偿债压力倍增，加剧民生压力。

3月16日，美联储宣布上调联邦基金利率目标区间25个基点，金融市场对于美联储将在下次议息会议上加息50个基点的预期迅速升温。3月21日，埃及央行宣布允许商业银行自行设定外汇汇率，允许埃镑对美元贬值。消息公布后，埃镑对美元汇率大幅下跌近16%，创下5年多来跌幅纪录。货币贬值导致进口商品价格上涨，加剧输入型通胀。

埃及开罗大学经济学教授穆罕默德·拉迪表示：“对于新兴市场来说，美联储加息将增加其经济前景的不确定性和不稳定性。”

专家分析，俄乌冲突与美联储加息等因素交织，令一些中东国家同时面临货币贬值和通货膨胀挑战，民生受到严重影响。

目前，部分中东国家政府已紧急出手。埃及增加国家补贴食品摊位数量，加强市场价格监管；土耳其政府宣布降低基本食品增值税，大幅提高最低工资和退休人员养老金；黎巴嫩政府正与国际货币基金组织就一揽子救助计划进行谈判。（参与记者：田野、刘宗亚、吴丹妮、姚兵、施洋、王峰、潘晓菁、王卓伦）

(责编：贾文婷、徐祥丽)