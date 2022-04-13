人民网 陈美君

他是一位澳大利亚人、一位导游。他与中国、中国游客和中国文化很有缘分。他说，选择中文作为第二语言是理所应当的，因为他想让更多人了解中国的历史和美食。

温海林（Justin Steele），这个有着好听的中文名、会讲一口流利中文的澳大利亚小伙已经在悉尼做导游多年了。由于对中国文化的热爱以及后天的语言优势，温海林为游客提供中文导游服务。在帮助中国游客深入了解当地的同时，他还想让更多人了解澳大利亚华裔对社区的贡献，以及澳大利亚与中国长期的友好往来。

温海林曾是一名企业律师，但他一直觉得自己的激情在其他地方。为了寻找令他感到更快乐的行业，他辞去了律师这一工作，进入旅游行业，他曾担任过酒店接待员、导游和旅游顾问。温海林喜欢向人们展示不同的地方，也喜欢把大家聚集在一起讲历史故事，于是在2018年创办了旅行社澳自游（AussieYou Travel现改名为Local Sauce），为来自世界各地的旅客提供小团队体验式旅行服务，悉尼唐人街步行游览就是其中的一个项目。

温海林说，唐人街小团短途游是为了让游客在品尝中国小吃的同时，更加了解澳大利亚的华人社区。在2个小时的游览中，温海林通常会带领游客从唐人街禧市附近出发，品尝中国特色小吃，探索唐人街的早期历史和发展历程。

“当外国人提起中国美食时，可能只知道川菜、上海菜和粤菜，但不知道肉夹馍、羊肉串是什么，所以我想让更多人品尝到中国不同地区的特色小吃”，温海林说。他会带领游客品尝唐人街里的南京小吃和西安小吃。唐人街很多中餐厅老板的名字他都记得，路过时也会去打声招呼。“这两年疫情让这些餐厅的生意冷清了许多，我也想通过这样的方式或多或少的帮助他们。”

除了带领游客品尝中国特色美食，温海林还会带他们了解与华人社区有关的历史知识，包括介绍保护唐人街世代繁荣的“金口树”，带领游客参观澳大利亚华裔退伍军人纪念碑等。不仅如此，他还把历史与游戏相结合，以一种轻松、不拘一格的方式让游客了解到悉尼的发展和华人社区是息息相关的。

温海林与中文的结缘还要追溯到他读小学的时候，当时他和家人住在布里斯班的一个华人区，学校有很多同学都是华裔或亚裔，所以他觉得选择中文作为第二语言是理所应当的，而中文课就伴随着他走过了高中和大学。他说，中国占据了他生命中的很大一部分，在澳大利亚和中国也认识了很多中国好友。

由于从小受中国文化和语言的影响，温海林15岁时就跟随学校到桂林进行交换学习，他的名字也是那个时候寄宿家庭为他取的。温海林在交换期间去了上海、北京等很多地方。高中毕业后他再次来到南京大学读书，每到暑假他就会去旅行，曾去过四川、云南、福建、江苏、陕西等地，品尝当地美食，了解当地文化。

至今，温海林已经在悉尼快五年了，他发现悉尼的中国游客很多，自己对这个城市很熟悉，又会讲中文，就想要让更多游客了解悉尼这个美丽的城市。他说，从2018年到2019年，公司客户数量增加了40%，2019年他的客户有50%都是中国游客。原本期待2020年旅客数量会加倍增长，但过去两年由于疫情影响，游客骤减，他的公司也遭到了严重的打击。

温海林说，过去两年这个行业对他而言没那么“快乐”了，但他从未后悔过进入旅游业，因为可以给游客展示悉尼这个美丽的城市，讲述故事令他感到满足。

(责编：王禹蘅、常红)