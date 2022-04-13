新华社北京4月13日电 韩国当选总统尹锡悦12日前往东南部城市大邱拜访前总统朴槿惠，就当年主持调查朴槿惠“亲信干政”案致歉，并正式邀请后者参加定于下月举行的总统就职仪式。

尹锡悦和朴槿惠同属保守派阵营。尹锡悦近期多次向朴槿惠发出和解信号。韩国媒体分析，这次会面是两人修复关系的机会。通过这次拜访，尹锡悦有望赢得朴槿惠支持者的好感。

3月10日，尹锡悦在韩国首尔召开记者会。新华社发（李相浩摄）

朴槿惠2013年至2017年任韩国总统。2016年，尹锡悦主持调查朴槿惠涉腐案。她最终于2017年3月遭弹劾罢免，后因“亲信干政”、收受国家情报院贿赂等案件获刑22年。

由于健康状况恶化，朴槿惠去年11月起住院接受治疗。去年12月，她获得特赦，并于今年3月返回故乡大邱定居。

朴槿惠获释后，似乎并未忘记与尹锡悦的旧怨。她在一本书中写道，首尔中央地方检察厅2017年10月发布的对她的逮捕令“不合理”。虽然她没在书中“点名”尹锡悦，但后者当时正是首尔中央地方检察厅厅长。对此，尹锡悦回应说，当年主持调查“亲信干政”案并非出于个人意愿。

尹锡悦12日前往朴槿惠的私邸拜访，总统职务交接委员会副委员长权宁世和朴槿惠的律师柳荣夏等人陪同会面。

这次会面时长大约50分钟，气氛和谐。尹锡悦在会面结束后告诉媒体记者,他们谈了朴槿惠的健康情况，“我们之间确实有些旧事，我向她致歉，从心底对她表示歉意”。

总统就职仪式定于5月10日举行。根据双方的说法，尹锡悦向朴槿惠发出参加就职仪式的邀约后，朴槿惠表示，根据健康状况，不确定能否前往，但将尽力成行。她同时告诉尹锡悦，上任后要注意身体健康。

按韩国媒体的说法，尹锡悦此时前往大邱拜访朴槿惠可能会引发人们对“私邸政治”的猜测。

大邱定于6月举行市长选举，朴槿惠的亲密助手柳荣夏是竞争者之一。数日前，朴槿惠通过网络视频宣布支持柳荣夏，这是她获释后作出的首个政治举动。韩国媒体认为，由于朴槿惠在保守派“大本营”大邱有众多支持者，她的这一决定可能会对市长选举结果有一定影响。（张旌）

(责编：贾文婷、徐祥丽)