人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

联黎部队军事性别顾问高度赞扬中国维和女军人

2022年04月13日14:32 | 来源：新华网
小字号

　　新华社贝鲁特4月12日电（孔康谊　梁裕源）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部军事性别顾问多特兰德少校12日专程来到位于黎南部辛尼亚村的中国维和营区，看望中国第20批赴黎维和部队女军人。她高度肯定中国女军人为维和事业所做努力，并对她们饱满的工作热情和无私的奉献精神表示赞赏。

　　多特兰德少校与中国维和女军人进行交流时表示，中国对联合国维和事业的支持为各方树立了榜样。她称赞中国女军人在重要岗位特别是扫雷工作上展现出的女性力量。“你们是真正的榜样。受你们的鼓励，相信会有更多女性投入维和事业。”

　　活动中，多特兰德少校还围绕维护女性权益这一主题，分析了如何在保障女军人安全前提下更好地发挥她们的作用。

　　中国女军人分享了参与维和行动的心得。医疗分队护士黄原说：“在维和战场，我们不仅保障了广大维和官兵的生命安全，也竭尽所能帮助当地百姓减缓病痛。”

　　多功能工兵分队扫雷作业手戴正勤说：“我们不仅是雷场上的蓝盔战士，也是架起与当地妇女儿童沟通桥梁的使者。我们会积极响应联合国军事性别平等倡导，继续完成好每一项任务，为联合国维和行动贡献力量。”

　　为积极响应联合国的号召，近年来中国加大了女性参与维和行动的比例，先后派出1000多名女性官兵参加联合国维和行动。据悉，中国第20批赴黎维和部队400余名官兵中包括16名女军人。自去年8月部署到位以来，女扫雷作业手成功销毁100余枚地雷，女医护人员多次协助开展人道主义医疗援助。中国女军人出色的战斗力和亲和力得到友军和当地民众高度赞扬。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部