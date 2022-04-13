新华社贝鲁特4月12日电（孔康谊 梁裕源）联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部军事性别顾问多特兰德少校12日专程来到位于黎南部辛尼亚村的中国维和营区，看望中国第20批赴黎维和部队女军人。她高度肯定中国女军人为维和事业所做努力，并对她们饱满的工作热情和无私的奉献精神表示赞赏。

多特兰德少校与中国维和女军人进行交流时表示，中国对联合国维和事业的支持为各方树立了榜样。她称赞中国女军人在重要岗位特别是扫雷工作上展现出的女性力量。“你们是真正的榜样。受你们的鼓励，相信会有更多女性投入维和事业。”

活动中，多特兰德少校还围绕维护女性权益这一主题，分析了如何在保障女军人安全前提下更好地发挥她们的作用。

中国女军人分享了参与维和行动的心得。医疗分队护士黄原说：“在维和战场，我们不仅保障了广大维和官兵的生命安全，也竭尽所能帮助当地百姓减缓病痛。”

多功能工兵分队扫雷作业手戴正勤说：“我们不仅是雷场上的蓝盔战士，也是架起与当地妇女儿童沟通桥梁的使者。我们会积极响应联合国军事性别平等倡导，继续完成好每一项任务，为联合国维和行动贡献力量。”

为积极响应联合国的号召，近年来中国加大了女性参与维和行动的比例，先后派出1000多名女性官兵参加联合国维和行动。据悉，中国第20批赴黎维和部队400余名官兵中包括16名女军人。自去年8月部署到位以来，女扫雷作业手成功销毁100余枚地雷，女医护人员多次协助开展人道主义医疗援助。中国女军人出色的战斗力和亲和力得到友军和当地民众高度赞扬。

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