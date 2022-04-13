新华社纽约4月12日电 当地时间12日上午，美国纽约市布鲁克林区地铁站发生枪击事件，已造成至少20人受伤。目击者惊呼“都乱套了”。

今年以来，枪支暴力已在美国造成逾万人丧生。就在事发前一天，美国政府出台控枪措施立即招致一片反对。美国为何摆脱不了枪支暴力的“幽灵”？请看新华社记者从纽约和华盛顿发回的报道和观察——

枪手逃逸令人担忧

据当地媒体报道，当天早上8时30分左右，日落公园附近地铁站内发生枪击事件。媒体引述纽约市警察局发言人的话说，枪击现场还发现多个未引爆的爆炸装置。有目击者称，一名嫌疑人戴着防毒面具，身穿橙色背心，事发后逃离现场。

记者在事发地看到，地铁站附近已被封锁。纽约警方正在搜捕嫌疑人，同时要求民众远离当地。

4月12日，警察和救护人员在美国纽约发生枪击的地铁站附近工作。新华社发（郭克摄）

在目击者威尔·怀尔德拍摄的现场视频中，地铁车厢打开门后，乘客们仓皇逃出，现场传出疑似枪声的响声，有人俯下身前行，很多人发出惊呼。一名男子受了伤，在旁人搀扶下走出车厢，表情痛苦。

怀尔德说，嫌疑人似乎先投掷了烟雾弹再开枪，他本人看到至少3名伤者。“城市好像都乱套了。”怀尔德说，不明身份的枪手逃逸非常令人担忧。

2022年，枪支暴力最严重年份？

美国枪支暴力问题严重，今年有恶化趋势。美国“枪支暴力档案”网站4月12日更新的统计数据显示，枪支暴力今年已在美国造成至少11896人丧生，另有9486人受伤，而造成4人以上死伤的大规模枪击事件则更新至131起。

仅在3月第四个周末，伊利诺伊、马里兰、弗吉尼亚、北卡罗来纳、佛罗里达、得克萨斯、科罗拉多、加利福尼亚等州以及首都华盛顿都至少通报一起造成人员伤亡的枪击事件。仅芝加哥市，不到3天就有11人受枪伤。

分析人士指出，2021年本就是美国20余年来枪支暴力最严重的一年，照此下去2022年又要刷新纪录。

《科学美国人》文章写道，枪支暴力是美国最致命且持续最久的一大“流行病”。

威廉·帕特森大学社会学和刑事司法助理教授杰森·R·席尔瓦评论，美国是唯一在过去20年里每年都发生大规模枪击事件的发达国家。枪击事件造成大量人员伤亡，对公众安全构成重大威胁。

华盛顿“纵容”枪支暴力“幽灵”

美国枪支暴力积重难返，究其原因，除了历史上形成的拥枪文化土壤，政治极化和社会撕裂加剧难脱干系。其中，政客不作为、竞选政治与拥枪集团的利益捆绑等肇因，多年来广受诟病。尤其是在今年中期选举这样的政治周期内，考虑到拥枪集团强大的政治影响力，控枪难有实质性进展。

事实上，就在纽约地铁枪击案事发前一天，拜登政府11日出台新规监管无编号且难以追踪的“幽灵枪”，想要作为其应对枪支暴力问题的一个抓手。一些共和党人随即对新规提出批评和反对，有拥枪组织计划对新规提起诉讼。这俨然是华盛顿应对枪支暴力问题的一个缩影。

今年3月25日，活动人士在华盛顿正对美国国会大厦的一块草坪上放置了1100余个黑色裹尸袋。每个裹尸袋代表150人，合计约17万人，即2018年佛罗里达州帕克兰市高中枪击事件以来美国因枪支暴力丧生人数的总和。

从高处看，它们组成英文短语“思念和祈祷”，以讽刺美国政客在枪击事件发生后例行公事、千篇一律的表态。组织者之一达乌德·穆明说，他们希望从视觉上呈现这些年美国政客失职的后果有多残酷。（记者：孙丁、谢锷、张墨成、刘亚南、潘丽君、胡友松；剪辑：沈浩洋；编辑：孙浩、马晓燕、程大雨；制图：鲁豫）

(责编：贾文婷、徐祥丽)