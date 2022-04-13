人民网努尔苏丹4月13日电 （记者周翰博）世界银行日前发布的新一期《全球经济展望》对中亚地区经济发展前景做出负面预测。报告指出，俄乌冲突、针对俄罗斯的制裁措施以及新冠肺炎疫情等不利因素相互交织，对全球经济造成负面影响，而位于欧洲与中亚地区的新兴经济体和发展中国家受到的冲击最严重。

根据世界银行的预测，由于战争对经济的冲击进一步加剧了疫情的影响，中亚经济在2022年或将萎缩4.1%。而该机构此前预测中亚经济有望在本年度实现3%的增长。“这将是过去几年间，地区经济第二次出现萎缩，且本次萎缩的程度有可能比2020年疫情导致的萎缩更加严重。”

《全球经济展望》指出，预计今年乌克兰的经济规模将萎缩45.1%，具体数据取决于战争持续的时间和强度。俄罗斯的经济已经陷入深度衰退，预计全年将下降11.2%。战争加剧了人们对全球经济增速放缓、通胀压力升高、债务规模扩大、贫困人口增多的担忧。综合考虑各种不利因素，世界银行下调了对欧亚大陆所有国家的经济增长预期，并预测除俄乌外，多国经济将陷入衰退。

世界银行做出上述预测的依据是，相关国家经济高度依赖同俄罗斯和乌克兰密切的进出口贸易，以及来自俄罗斯的侨汇收入。“来自俄罗斯的侨汇收入在吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦GDP中的占比约为30%。”

世界银行同样修正了对中亚主要经济体哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦的经济预期，分别将年初3.7%和6%的增长预期下调至1.8%和3.6%。报告指出，俄罗斯经济衰退间接破坏了哈萨克斯坦的供应链，动摇了人们对经济前景的信心。雪上结霜的是，鉴于哈萨克斯坦货币坚戈近期对世界主要货币大幅贬值，哈国内食品价格上涨，报告预测哈2022年的通胀率将达到10.5%，2023年也将维持在7.2%的高位。值得一提的是，得益于全球大宗商品价格上涨，作为原材料出口大国的哈萨克斯坦和乌兹别克斯坦有望维持经济活力和财政平衡，实现全年经济正增长。

与世界银行的预测不同，地区各国近期公布的经济数据更加乐观。哈萨克斯坦国家经济部部长在12日举行的政府例行工作会议上指出，2022年一季度哈经济增速达到4.4%。“一季度实体经济增速明显加快，达到5.9%。出口贸易、服务业稳中有升。固定资产投资增长1.5%。”乌兹别克斯坦旅游与文化遗产部的统计数据显示，截至3月底，乌首都塔什干的酒店入住率达到83.6%，旅游业呈现出加速复苏的趋势。另据该国税务委员会的统计数据，全国一季度税收收入同比增长17%。该机构官员表示，税收显著增长得益于经济的可持续发展。塔吉克斯坦经济发展与贸易部官方网站日前发布的《2022-2024年塔吉克斯坦主要宏观经济指标预测》显示，该国计划在3年内将GDP规模扩大25.2%。吉尔吉斯斯坦国家统计委员会12日发布消息称，根据初步统计结果，2022年第一季度吉GDP约为1460亿索姆（约合17亿美元），同比增长4.5%。

面对经济下行压力，地区各国纷纷出台反危机措施。据悉，哈萨克斯坦央行3月实施规模超过9.9亿美元的外汇干预，在短时间内稳定住了本国的外汇市场。此外，哈政府还采取了包括限制重要物资出口、增加国民收入在内的一系列措施。乌兹别克斯坦央行一季度累计实施了总额超过20亿美元的外汇干预措施，以应对外部风险。乌总统米尔济约耶夫3月底宣布了一系列支持商业活动的措施，涉及税收、贷款、出口补贴、稳定就业等内容。塔吉克斯坦和吉尔吉斯斯坦也采取了干预外汇市场、确保粮食安全、吸引外部投资、向关键行业提供资金支持等应对危机的措施。

随着疫情形势逐步好转，中亚各国近期陆续放松了隔离限制措施，地区经济呈现出复苏的迹象。然而，突然恶化的地缘政治局势让刚刚回暖的经济再次遭到重创。可以预见，中亚各国经济复苏之路将面临更多不确定因素和风险。

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