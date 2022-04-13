新华社北京4月13日电 新闻背景：今年以来美国发生的主要枪击事件

美国纽约市布鲁克林区地铁站12日早晨发生一起枪击事件，造成20多人受伤。

美国枪支泛滥，枪击事件频发。美国“枪支暴力档案”网站截至4月11日的统计数据显示，枪支暴力今年已在美国造成至少11801人丧生，另有9395人受伤，造成4人以上死伤的大规模枪击事件至少130起。

4月10日，美国艾奥瓦州锡达拉皮兹市一家夜店传出枪声，警察抵达现场后发现两人死亡、10人受伤。同日，伊利诺伊州埃尔金市一场聚会上发生枪击事件，造成6人受伤，其中一人不治身亡。印第安纳州印第安纳波利斯市当天也发生聚会枪击事件，造成一人死亡、5人受伤。

4月8日，美国纽约市布朗克斯区街头发生枪击事件，两名男子在一个十字路口隔街争吵，其中一人掏出枪向对方连续射击，3名路过的中学生惨遭流弹击中，其中一人不幸遇难，另外两人受伤。

4月3日，美国加利福尼亚州首府萨克拉门托市发生一起严重枪击案，警方确认共造成6人死亡、12人受伤。

3月19日，美国阿肯色州东南部杜马市一场正在举行的汽车展外发生枪击事件，造成至少一人死亡，另有包括儿童在内的至少27人受伤。弗吉尼亚州诺福克市同一天也发生枪击事件，造成2死3伤。

3月7日，美国中西部艾奥瓦州首府得梅因市发生一起校园枪击事件，造成一名未成年人死亡、两人伤势严重。

2月26日，美国内华达州拉斯维加斯市一家水烟馆发生枪击事件，14人中弹，其中一名男子死亡、两人重伤。

2月19日，美国俄勒冈州波特兰市诺曼代尔公园发生一起枪击事件，造成一人死亡、5人受伤。

1月14日，美国俄勒冈州尤金市一个音乐会场馆外停车场发生枪击事件，造成6人受伤。

(责编：贾文婷、徐祥丽)