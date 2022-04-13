新华社伊斯兰堡4月13日电（记者蒋超）巴基斯坦新任总理夏巴兹·谢里夫12日表示，巴基斯坦新政府高度重视发展对华关系。

夏巴兹·谢里夫当天在首都伊斯兰堡总理府会见中国驻巴使馆临时代办庞春雪时表示，巴中友好深植于两国人民心中，坚不可摧，无可撼动。巴基斯坦视中国为最好的朋友，珍视与中国人民的友好情谊。一直以来，巴中相互支持，互利合作，两国关系堪称国与国之间关系的典范。在中国领导人关心下，中巴经济走廊建设不断推进，取得丰硕成果。

夏巴兹·谢里夫表示，巴基斯坦新政府高度重视发展对华关系，愿进一步加强两国在农业、科技、教育、扶贫等各领域合作，以更大魄力、更高效率推动走廊建设，打造“巴基斯坦速度”，更好造福两国和两国人民。

庞春雪表示，中巴是全天候战略合作伙伴，两国关系坚如磐石，牢不可破。中方期待同巴基斯坦新政府密切合作，赓续传统友谊，加强战略沟通，深入推进中巴经济走廊建设，打造新时代更加紧密的中巴命运共同体。

4月11日，夏巴兹·谢里夫当选巴基斯坦新一任总理，并于当晚宣誓就职。

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